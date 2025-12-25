Las distintas celebraciones de la Navidad que se desarrollan alrededor del mundo

Este 25 de diciembre, en casi todos los países del mundo, se desarrollan celebraciones en el contexto de la Navidad, una festividad que celebra el nacimiento de Jesucristo pero que ha sido adoptada por millones de personas en el globo más allá del cristianismo.

Aunque algunos elementos se han vuelto comunes en el mundo durante esta temporada, como el árbol de navidad o los villancicos, en cada parte se integran elementos que le entregan un carácter único a una fecha que también suele invocar valores familiares.

La siguiente es una selección de algunas celebraciones particulares de esta especial fecha alrededor del mundo.

La navidad más larga

Filipinas es una de las pocas naciones en Asia que tiene una extensa tradición cristiana en su población, lo que también ha llevado a una ferviente celebración de la navidad.

En particular, resalta por ser el país con la temporada navideña más extensa del mundo , iniciándose las celebraciones desde septiembre y extendiéndose hasta enero.

Por las calles se observan distintas decoraciones y se entonan villancicos. En particular, resaltan los llamados parols (faroles), que recuerdan a la estrella de Belén y suelen encontrarse por las casas y calles de Filipinas.

ELMER B.DOMINGO

Bruja Befana

El final de las celebraciones de Navidad en Italia llega el 6 de enero, fecha en que se establece la llegada de los Reyes Magos a Belén para entregarles sus regalos al niño Jesús.

En el folclor italiano surgió entonces la figura de la bruja Befana , una anciana que supuestamente habría sido invitada por los Reyes Magos para unirse a la procesión, pero que habría desistido. Arrepentida, habría comenzado a repartir regalos a los niños.

Por lo general, las personas le ofrecen platos de sopa u otros alimentos para agradecer los dulces que deja a los niños. También en la fecha se desarrollan festivales y otras celebraciones.

italia.it

El hogar de Santa

En Finlandia se estableció la que es conocida como la Santa Claus Village , donde estaría supuestamente la residencia de santa.

En el lugar se encuentra su oficina, se pueden enviar cartas con sello e incluso observar la llegada de carruajes cargados por renos. En el despacho de santa es posible encontrarse con él en algunas ocasiones.

Ubicado en la ciudad de Rovaniemi, suele recibir durante el mes de diciembre la visita de personas en todas partes del mundo.

Santa Claus Village

Día de las velitas

El 7 y 8 de diciembre se dan inicio a las celebraciones de la navidad en Colombia con el llamado “ Día de las velitas ”, que se surgió como una vigilia al Día de la Inmaculada Concepción, instancia en que el arcángel Gabriel anunció a María que sería la madre de Jesús.

En plazas, casas o balcones de distintas ciudades se encienden velas durante la noche del 7 de diciembre, lo que abre las celebraciones de esta temporada.

Dependiendo de la ciudad, se pueden acompañar con bailes y platos típicos.

Procolombia

Comer pollo frito en navidad

Desde la década de 1970 en Japón surgió la tradición de consumir pollo frito en Navidad . Aquello se desarrolló en aquella época luego que la empresa estadounidense KFC centrara su campaña de marketing en el consumo de pollo durante las festividades, en un país no cristiano que no tenía particularmente expandido la celebración de la navidad.

Desde entonces, las familias japonesas tomaron la costumbre de consumir pollo frito durante la navidad. De hecho, las ventas de KFC durante la semana previa aumentan considerablemente en este país.

KFC

El Krampus

En zonas de Austria y Alemania se mantiene la tradición de recordar a la figura mitológica del Krampus , una criatura con cuernos y aspecto demoniaco que castiga a los niños que han tenido un mal comportamiento durante la navidad.

Con tradición precristiana, precisamente por su vinculación al paganismo, fue censurado por siglos por la Iglesia.

Actualmente se suele celebrar en Austria a esta figura el 5 de diciembre, aunque el personaje se ha unido a otros iconos sobre la navidad.

SalzburgerLand Tourism

Las Posadas

En México la celebración suele iniciarse oficialmente el 16 de diciembre con las Posadas , una instancia que recuerda el peregrinaje de María y José desde Nazaret hasta su llegada a Belén y que se ha expandido también a otras naciones en Centroamérica.

Una de las figuras más llamativas de Las Posadas son las piñatas de siete picos, que anteriormente se hacían de barro y suelen decorarse con diversos colores.

La idea es representar los siete pecados capitales y la lucha del bien y el mal, por ello se suelen romper con la ayuda de un palo.

Municipio de Morelos

Los países que no celebran la navidad

Aunque en gran parte del mundo se celebra la navidad, hay seis naciones en el globo que se restan de esta fecha .

Los motivos son diversos, aunque se resumen principalmente en un laicismo arraigado a la identidad del país, las decisiones de regímenes totalitarios que coartan la libertad de celebrar instancias separadas a la autoridad gobernante, o la prohibición de estados islámicos que buscan preservar sus tradiciones por sobre una celebración que está relacionada al cristianismo.

En ese lote estarían los siguientes países: Uruguay, Somalia, Brunéi, Arabia Saudita, Corea del Norte y Tayikistán.