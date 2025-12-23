La otra forma de celebrar Navidad: acciones de solidaridad, reencuentros y acompañamiento

Una de las experiencias más reconocidas en esta fecha es la que impulsa Correos de Chile, y que llevan haciendo hace más de tres décadas.

En Chile, la Navidad no solo se expresa en vitrinas iluminadas, cenas familiares o intercambios de regalos. Cada diciembre, una red diversa de iniciativas —impulsadas por instituciones públicas, fundaciones y organizaciones civiles— activa otra dimensión de la fecha: la del encuentro, el acompañamiento y la solidaridad, especialmente con niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

En el ámbito de la salud, la Navidad adquiere un tono distinto en hospitales pediátricos. En recintos como el Hospital Luis Calvo Mackenna, diciembre es sinónimo de celebraciones adaptadas a tratamientos y rutinas médicas. Equipos de salud, fundaciones y voluntarios organizan visitas caracterizadas, entregas de regalos y actividades lúdicas para niños que pasarán las fiestas hospitalizados.

“La visita al Hospital Calvo Mackenna es una tradición que desde hace nueve años busca entregar una alegría en una fecha tan especial a quienes, por distintos motivos, deben pasar la Navidad en el centro de salud”, menciona el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio. Este año, la municipalidad beneficiará a 145 niños, niñas y adolescentes de hasta 17 años que se encuentren en el recinto de salud con regalos, cuenta cuentos y otras actividades durante el día de Navidad, lo que fue coordinado con antelación. “Como municipalidad hemos invitado a nuestros vecinos a encontrarnos en esta Navidad, a vivir el espíritu de barrio y de unión que caracteriza a nuestra comuna, y por ello, esta instancia es tan importante para nosotros”, destaca.

Otra de las experiencias más reconocidas en esta fecha es la que impulsa Correos de Chile, y que llevan haciendo hace más de tres décadas. Este 2025 a la iniciativa se le denomina “Apadrina un sueño” y está disponible hasta este martes. Allí, buscan cumplir los sueños de miles de niños, niñas y familias que no tienen la posibilidad de tener un regalo o una cena en Navidad.

Actividad de Correos de Chile por Navidad.

Según dicen de la empresa de mensajería, esta campaña comenzó de manera espontánea por parte de los trabajadores de la empresa, al ver las necesidades y solicitudes en esta fecha de Navidad. Este año, la iniciativa se extenderá hasta el martes 23, tanto en el sitio navidad.correos.cl, como en las principales sucursales habilitadas en todo el país.

“Esta campaña refleja el sentido más profundo de nuestro rol como empresa: conectar personas y generar impacto real en la sociedad. ‘Apadrina un Sueño’ sigue creciendo gracias a la confianza de miles de personas que, año a año, deciden hacerse parte y transformar una carta en una experiencia de esperanza para niños y niñas en todo el país”, expresó la gerente de Asuntos Corporativos de CorreosChile, María Elena Cooper.

Y para acompañar a las personas mayores en Navidad, Fundación Las Rosas realiza su campaña “Regala una Caja Navideña”, que busca que ninguna persona mayor pase estas fiestas en soledad y que está disponible en su página web.

“Para muchas personas mayores diciembre es un mes crítico, en el que la soledad se hace más evidente. Por eso, estas cajas navideñas buscan transmitir mucho cariño y la certeza de que seguimos pensando en ellos. Es un gesto que realmente impacta en su bienestar físico y emocional”, señaló Tatiana Viveros, directora de Desarrollo de Fundación Las Rosas.

Imagen: Fundación Las Rosas

Esta campaña invita a la ciudadanía, empresas y organizaciones a regalar una o más Cajas Navideñas compuestas por alimentos y que además incluyen un mensaje de afecto a los residentes: “Ustedes no están solos”.

“Junto con ser un regalo material, en este caso para su alimentación, la campaña busca generar un impacto directo en el bienestar emocional de los residentes; que ellos también se sientan parte de estas fiestas de fin de año, época que resulta más sensible, pero en la que también sale a relucir nuestro espíritu fraterno y de apoyo a los más vulnerables de la sociedad”, agrega Viveros.

La campaña de Navidad de la Fundación Gente de la Calle en Chile está orientada a apoyar a personas en situación de calle, proporcionándoles recursos básicos como albergue, alimentación, atención médica y productos de higiene durante la temporada festiva, con el objetivo de que no pasen estas fechas sin asistencia mínima de dignidad. Durante diciembre la fundación ha ido recolectando dinero para entregar cenas solidarias para quienes viven en la calle. “Tu donación les dará protección y una cena caliente”, es el compromiso de las acciones que se articulan a través de colectas virtuales y redes de voluntariado que trabajan en distintos puntos de la ciudad para acercar estas ayudas a las personas que las necesitan en Navidad, invitando además a la ciudadanía a sumarse con tiempo o recursos para intensificar la presencia solidaria en terreno.

Por otro lado, la campaña “Match Solidario” del Hogar de Cristo es una iniciativa digital que conecta donantes -individuos o empresas- con necesidades concretas de comunidades y personas vulnerables en distintos puntos de Chile durante las fiestas. De esta forma se pueden financiar gestos solidarios para quienes más lo necesitan. A través de esta plataforma, se pueden apoyar acciones como la entrega de cajas navideñas y alimentos esenciales, la organización de jornadas comunitarias como desayunos o un “Día de Camping Navideño” para personas en situación de calle, la entrega de regalos y actividades recreativas para adultos mayores, así como proyectos de apadrinamiento de personas mayores o con discapacidad. Quienes deseen participar pueden elegir el proyecto que quieran apoyar directamente en la plataforma, aportando productos, servicios o contribuciones según las necesidades específicas de cada localidad y grupo beneficiario.

Pero estas no son las únicas formas en que este 24 las personas pasarán una Navidad diferente.

“Te quiero a ti papá. Quiero que te mejores y vuelvas a la casa”, fue el único regalo de Navidad que un niño de siete años le pidió a su papá, quien, luego de 20 años de consumo severo de drogas, buscó ayuda y hoy se rehabilita en Corporación La Esperanza. Un deseo que parece fácil de cumplir, pero que no lo es para aquellos hijos o cercanos que han sufrido la ausencia de un familiar que se ha mantenido al margen por estar atrapados en la adicción.

Es por eso que este 24 de diciembre las personas que hoy se encuentran en tratamiento intensivo en alguno de los tres centros de rehabilitación que tiene esta corporación podrán estar presentes para sus familiares, dedicándoles una tarde llena de shows, disfraces, canciones y preparativos. Además, podrán pasar la noche en sus casas, sorprendiendo a sus seres queridos con regalos y comida.

La directora de Corporación La Esperanza, Ana Luisa Jouanne, comenta que esta Navidad “es una fiesta que busca resignificar el renacer de estas personas que lo han perdido todo por culpa de las drogas. Busca devolverles la esperanza de poder reconstruir sus relaciones y familias. Darles la oportunidad de agradecer a sus familias por su apoyo, perdón y por seguir creyendo en ellos. Es una fiesta que los dignifica y que les permite dar una señal concreta de que pronto estarán de vuelta”.

Navidad en el Hospital Calvo Mackenna. Foto: Municipalidad de Providencia.

Así, lejos de ser una fecha homogénea, la Navidad en Chile se despliega en múltiples capas. Junto al imaginario tradicional persiste esta red de iniciativas que ponen el acento en la solidaridad, el cuidado y la comunidad. Una Navidad que, más allá de los regalos, se juega en gestos concretos y silenciosos, pero profundamente significativos.