Las empresas de Trump obtuvieron millones de gobiernos extranjeros mientras era presidente

China y Arabia Saudita encabezaron una lista de 20 países cuyos gobiernos o entidades vinculadas al Estado inyectaron millones de dólares en las propiedades de Donald Trump mientras era presidente, según un nuevo informe y registros no divulgados previamente que arrojan luz sobre los posibles conflictos comerciales de Trump mientras busca un segundo mandato.

Los documentos públicos y los registros financieros internos obtenidos por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y vistos por The Wall Street Journal mostraron que los países gastaron generosamente en los hoteles de Trump en Washington y Las Vegas. También desembolsaron pagos en sus propiedades de Nueva York, gastando un total de al menos 7,8 millones de dólares durante su mandato.

El gobierno chino y las entidades vinculadas a él gastaron más de 5,5 millones de dólares, o nueve veces más que Arabia Saudita, el siguiente mayor gastador, según el informe publicado el jueves por la minoría demócrata del panel. Argumentó que los pagos extranjeros identificados son “probablemente sólo una pequeña fracción” del total real debido a divulgaciones incompletas.

El informe, respaldado por documentos proporcionados a los investigadores de la Cámara por la firma de contabilidad Mazars USA, ofrece una imagen más completa de cómo las empresas de Trump se beneficiaron durante su presidencia, ya que los funcionarios extranjeros pueden haber tratado de ganarse el favor de Trump. Es probable que los demócratas vuelvan a plantear esas preguntas si gana otro mandato en noviembre.

La minoría demócrata publicó sus conclusiones mientras sus homólogos republicanos de la Cámara de Representantes están llevando a cabo una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden, centrada en si se benefició de los negocios en el extranjero de su hijo Hunter y otros miembros de su familia. Los Biden han negado haber actuado mal y los demócratas han acusado a los republicanos de hipocresía, dados los amplios esfuerzos comerciales de Trump en el extranjero.

Vista del Hotel Internacional Trump en Washington, DC, el 15 de febrero de 2022.

Cientos de páginas de gastos vistos por el Journal incluyen al menos 210.000 dólares en bienes raíces y honorarios de alojamiento por parte de Arabia Saudita en 2018, el mismo año en que Trump dudó públicamente de las evaluaciones de la inteligencia estadounidense de que el príncipe heredero saudita Mohammad bin Salman ordenó el asesinato y desmembramiento del columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi. (El informe de los demócratas estimó que Arabia Saudita gastó al menos 615.000 dólares en propiedades de Trump durante el transcurso de su presidencia).

Los recibos recientemente divulgados también muestran que Hainan Airlines Holding, que entonces tenía conexiones con el liderazgo de China, incurrió en cargos por 195.662 dólares en el Trump International Hotel en Las Vegas durante un período de 14 meses que comenzó días antes de que Trump fuera elegido en 2016.

Malasia pagó una suite de 10.000 dólares por noche en el hotel de Trump en Washington en septiembre de 2017 para el entonces primer ministro Najib Razak mientras estaba bajo una investigación estadounidense por su papel en un escándalo de corrupción multimillonario que finalmente ayudó a derrocar a su gobierno. El gasto de Malasia provocó un aumento del 70% en los ingresos promedio por noche en el hotel de Trump en Washington en comparación con otras noches de ese mes, según el informe.

Y unos meses antes, una delegación saudita pagó 2.000 dólares por flores para la mesa de café y torres de galletas en el mismo hotel.

El informe de los demócratas también estimó los gastos a partir de documentos disponibles públicamente, como presentaciones de la Comisión de Bolsa y Valores que indican que el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), de propiedad estatal, probablemente pagó más de 5 millones de dólares en gastos de arrendamiento en propiedades de Trump mientras Trump estaba en el cargo.

Personal de seguridad ingresa a la Torre Trump en Nueva York, el 7 de marzo de 2021. Foto: Reuters

Los gobiernos de Qatar, Kuwait e India completaron la lista de los cinco países que más gastan, según el informe, desembolsando más de 1 millón de dólares en conjunto.

“Ningún presidente se ha acercado jamás” a recibir tantos obsequios de gobiernos extranjeros como Trump, dijo el jueves el representante Jamie Raskin de Maryland, el principal demócrata del panel de supervisión. Señaló que el mandato central de la Constitución es que el presidente “sirve al pueblo estadounidense, no a gobiernos extranjeros que quieran pagarle”.

Una portavoz de la Organización Trump dijo en un comunicado que las ganancias extranjeras derivadas del patrocinio de sus propiedades mientras Trump era presidente fueron donadas voluntariamente en su totalidad al Tesoro de Estados Unidos y que la compañía no puede “impedir que alguien reserve a través de terceros”.

Agregó que ICBC, cuyos pagos de arrendamiento contribuyeron con la mayoría de los pagos totales de China, firmó un contrato de arrendamiento de oficinas por 20 años muchos años antes de que Trump asumiera el cargo. Descartó a los investigadores demócratas calificándolos de “desesperados por salvar la cara de Hunter Biden”.

Un portavoz de la embajada china en Washington dijo que el gobierno chino “exige a las empresas chinas que operen en el extranjero de acuerdo con las leyes y regulaciones locales”.

Los representantes de las embajadas de Arabia Saudita y Malasia, así como de Mazars USA, no respondieron de inmediato a las preguntas del Journal.

Las conclusiones surgen de años de litigio sobre si Trump infringió la cláusula de emolumentos de la Constitución, que impide a los funcionarios aceptar cualquier cosa de valor de Estados extranjeros sin el permiso del Congreso. Un acuerdo de 2022 permitió al Comité de Supervisión ver un conjunto reducido de documentos.

Donald Trump se reúne con sus partidarios en un evento en un bar de whisky en Ankeny, Iowa, el 2 de diciembre de 2023. Foto: Reuters

Pero después de que los demócratas perdieron el control de la Cámara en 2023, dijeron que el nuevo presidente del panel, el representante James Comer (republicano por Kentucky), efectivamente cerró el flujo de documentos de Mazars. Como tal, podría haber países que gastaron mucho, pero de los cuales no se proporcionaron ingresos, y es posible que el gasto de los países que aparecen en el informe no se refleje en su totalidad.

No está claro si los gastos de China en propiedades de Trump afectaron las políticas de la administración. El informe critica a Trump por no tomar medidas contra el ICBC, que es el que más gasta, a pesar de las acusaciones del Departamento de Justicia de que él y otros bancos chinos proporcionaron cuentas a una empresa que supuestamente había conspirado para evadir las sanciones contra Corea del Norte. Pero hasta ahora ninguna administración ha estado dispuesta a excluir a un importante banco chino del sistema financiero por temor a posibles turbulencias no deseadas, incluso en los mercados occidentales. En el caso de otro gran gastador, Hainan Airlines de China, tanto el gobierno de Estados Unidos como el de China terminaron tomando medidas regulatorias contra su matriz en ese momento, HNA Group.

De todos modos, los autores del informe argumentaron que la prohibición de emolumentos de la Constitución se aplica a cualquier transacción comercial “mediante la cual un gobierno extranjero pueda sutilmente ganarse el favor y congraciarse”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la primera dama Jill Biden, Hunter Biden y Beau Biden Jr. observan los fuegos artificiales durante una celebración del Día de la Independencia en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, el 4 de julio de 2023. Foto: Reuters

Los empleados demócratas también dijeron que la capacidad de las empresas de la familia Trump para obtener marcas registradas en China “mejoró marcada y rápidamente después de que Trump asumió el cargo”, alegando que Trump indebidamente no reveló muchas de estas marcas durante su presidencia.

El informe también estimó que una unidad de CEFC China Energy pagó al menos 180.628 dólares a Trump World Tower durante la presidencia de Trump, citando a Mazars y registros judiciales. Las entidades vinculadas a CEFC, que desde entonces colapsó, también pagaron más de 4,7 millones de dólares al bufete de abogados de Hunter Biden en Washington a partir de agosto de 2017, según registros publicados anteriormente por los republicanos del Congreso. Los investigadores demócratas dijeron que los pagos de la unidad de CEFC a Trump crearon posibles conflictos de intereses, pero no los clasificaron como emolumentos pagados por el Estado chino debido a lo que describieron como propiedad complicada de CEFC.

Los conflictos de Trump también han despertado interés más allá de los legisladores federales, incluida una demanda de los fiscales generales de Maryland y el Distrito de Columbia. Argumentó que el hotel de Trump en D.C. disfrutaba de una ventaja injusta sobre las empresas competidoras en la región porque entidades de gobiernos extranjeros buscaban utilizar propiedades de Trump para congraciarse con la nueva administración.

La Corte Suprema desestimó el caso días después de la toma de posesión de Biden en 2021, diciendo que era discutible porque Trump ya no era presidente.