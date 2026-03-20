Las medidas con que algunos gobiernos en el mundo hacen frente al alza de los combustibles por la guerra en Irán

Varias personas hacen fila para repostar sus vehículos en una gasolinera de Addis Abeba, Etiopía, el 17 de marzo de 2026. Foto: Xinhua

Los automovilistas de todo el mundo ya están sintiendo el impacto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, con un fuerte aumento en los precios del combustible desde que comenzó el conflicto.

Según datos del Boletín Semanal del Petróleo de la Comisión Europea, entre el 23 de febrero y el 9 de marzo se registraron algunos de los mayores aumentos en el precio de la gasolina sin plomo Euro-Super 95 en Alemania y Austria.

En Alemania, el precio de la gasolina se disparó de aproximadamente 1,82 euros por litro a 2,07 euros por litro, un incremento de casi el 14% en esas semanas. En la vecina Austria se observó una subida igualmente pronunciada, con un aumento del precio de la gasolina de 1,51 euros a 1,71 euros por litro, un incremento de alrededor del 13%.

En el conjunto de la Unión Europea, los precios de la gasolina subieron de alrededor de 1,64 euros a 1,77 euros por litro, lo que supone un aumento de aproximadamente el 8%, según datos de la Comisión Europea.

En Estados Unidos, un galón de gasolina regular que costaba un promedio de 2,94 dólares en febrero ahora cuesta 3,58 dólares, lo que supone un aumento del 20%, según datos de AAA Fuel Prices, un sistema de seguimiento de precios minoristas de combustible de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA).

Esta fotografía, tomada el 28 de febrero de 2026, muestra las estelas de los misiles interceptores lanzados desde los sistemas de defensa aérea israelíes en Tel Aviv. Foto: Xinhua Chen Junqing

Si bien cada estado de EE.UU. fija sus propios precios de la gasolina, varios estados han superado los 4 dólares por galón, y California ha superado los 5 dólares por galón, el nivel más alto en más de dos años, apunta la cadena Al Jazeera.

Según datos analizados por Global Petrol Prices, una plataforma que rastrea y publica los precios minoristas de la energía en aproximadamente 150 países, al menos 85 países han reportado aumentos en los precios de la gasolina tras los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Algunos países anuncian cambios de precios solo a finales de mes, por lo que se esperan precios más altos en muchos otros durante abril.

Nigeria registró el mayor aumento en el precio de la gasolina, con un 39,5%, entre el 23 de febrero y el 16 de marzo, según esta plataforma. Le sigue Laos con un alza del 32,9%, Vietnam y Australia con un 31,8%, Filipinas con un 28,8% y Perú con un 27,8%.

Ante este escenario, varios gobiernos han empezado a aplicar medidas para mitigar el impacto de la subida del petróleo en los precios de los combustibles.

⭕DIRECTO | 🗣️Pedro Sánchez desarrolla algunas de las medidas que incluirá el real decreto: "Bajaremos también el IVA al 10%, los impuestos que afectan al precio de la gasolina o el gasoil hasta el mínimo que permite la UE, lo que se va a traducir en una rebaja efectiva de hasta… pic.twitter.com/ZNoD0ICu5u — RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 20, 2026

En España, por ejemplo, el gobierno del socialista Pedro Sánchez anunció este viernes una batería de rebajas fiscales para paliar el impacto económico de la guerra en Irán. Entre las medidas más destacadas se encuentra la rebaja del IVA del 21% al 10% de la electricidad, el gas, la gasolina y el diésel, así como la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7%, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5% al tipo mínimo del 0,5%, fijado por la Unión Europea.

Además, se va a reducir al 10% el IVA aplicable al gas natural, a los pellets y, por tanto, también a la leña, y se congelará el precio máximo de venta del butano y del propano. Asimismo, agricultores, ganaderos y pescadores, así como los transportistas, tendrán un descuento de 20 céntimos por cada litro de combustible que reposten en sus vehículos, incluyendo camiones, autobuses, ambulancias o furgonetas. Junto con ello, los profesionales de la agricultura también podrán acceder a una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes.

En total, el plan aprobado por el Consejo de Ministros extraordinario implica 5.000 millones de euros en 80 medidas para paliar los efectos del conflicto en la economía española, que entrarán este sábado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Este miércoles en Italia la primera ministra Giorgia Meloni anunció una reducción del precio de combustible de 25 céntimos por cada litro, como parte de un decreto ley adoptado durante la jornada para hacer frente al aumento de precios de los carburantes debido a la escalada del conflicto en Medio Oriente.

“El decreto aprobado hoy contempla esencialmente tres puntos. Primero, reducimos el precio del combustible en aproximadamente 25 céntimos por litro para todos. Segundo, introducimos una desgravación fiscal para los transportistas equivalente al aumento de los costos de combustible que les supone”, señaló Meloni en un video difundido en sus redes sociales.

Meloni abarata la gasolina por decreto para combatir la crisis de precios



✍️Por @javierMbrocal https://t.co/ikYbY2lLER — ABC.es (@abc_es) March 19, 2026

El tercer punto del decreto consiste en un “mecanismo antiespeculación” con el que el Ejecutivo italiano quiere “vincular estrictamente el precio que las compañías petroleras y distribuidoras cobran a los consumidores a la variación real de los precios internacionales”.

Portugal ya ha activado sus primeras medidas. Desde el 9 de marzo, el Gobierno del conservador Luis Montenegro aplica un descuento de 3,5 céntimos por litro de gasolina en el impuesto especial sobre hidrocarburos para compensar los incrementos superiores de 10 céntimos por litro.

Por su parte, la Unión Europea se prepara para dar una respuesta urgente a la escalada de precios de la energía provocada por la guerra de Donald Trump y Benjamín Netanyahu en Irán.

Los líderes de los 27 Estados miembros de la UE acordaron este jueves en una reunión del Consejo Europeo en Bruselas lanzar “soluciones selectivas a corto plazo” para asegurar energía asequible para ciertos sectores industriales y “una respuesta coordinada” que alivie el golpe a empresas y familias.

Así, Bruselas plantea una serie de recetas: bajar impuestos a la electricidad, subvencionar a las industrias intensivas y promover ayudas a sectores y empresas vulnerables. También, se analizará aprobar un tope para el precio del gas, consigna el diario El País.

Recorte de impuestos en Brasil

En América Latina la situación no es muy distinta. En Brasil, la semana pasada, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva recortó los impuestos federales sobre las importaciones y ventas de combustible, al tiempo que introdujo un gravamen sobre las exportaciones de crudo para compensar la pérdida de ingresos.

Las medidas eliminan los dos impuestos federales restantes sobre el gasóleo, reduciendo los costos en 0,32 reales por litro. Se espera que una subvención adicional del mismo importe para productores e importadores se traslade a los consumidores, con lo que la reducción total en el surtidor ascenderá a 0,64 reales por litro, indicó Bloomberg.

Y este miércoles, el ministro de Transportes, Renan Filho, anunció nuevas medidas para imponer tarifas mínimas de flete a los camioneros. Así, Brasil ampliará el control electrónico de los contratos de transporte de mercancías e intensificará las inspecciones in situ. A las empresas que incumplan repetidamente las tarifas mínimas se les prohibirá contratar servicios de transporte de mercancías.

Lula anuncia medidas emergencia por alza de combustibles. (ANSA) - BRASILIA, 12 MAR - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció hoy un paquete de medidas de emergencia para abaratar el precio de los combustibles , debido al... #ANSA https://t.co/2a5kL21vb9 — Agencia ANSA (@AgenciaANSA) March 12, 2026

En Colombia, durante el Consejo de Ministros de este lunes, el presidente Gustavo Petro anunció decisiones económicas dirigidas a eliminar los subsidios al consumo de gasolina.

“Los usuarios de gasolina me entenderán, porque no vamos a llevar a Colombia hacia un desastre fiscal. Por ahí pasaríamos a un desastre de la banca, hacia una parálisis de la producción y un aumento del desempleo”, afirmó Petro.

El presidente indicó que continuar con los subsidios al combustible compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas y genera un desequilibrio fiscal que afecta la estabilidad económica. En ese sentido, fue enfático al declarar: “No vamos a pagar más subsidio a la gasolina porque quiebra al Estado”.

Pese a que Argentina produce 882.000 barriles diarios de petróleo, de los cuales destina 570.400 al mercado doméstico, los precios de la nafta y el gasoil ya acumulan un aumento del 13% en las últimas tres semanas, consigna el diario La Nación.

En un mes en el que los alimentos ya mostraban señales de aceleración, el alza de los combustibles aparece como un nuevo factor que complica las chances de desacelerar la inflación, indicó el medio Ámbito Financiero.

En medio de este escenario, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) anunció el inicio de un procedimiento de consulta pública para debatir y transparentar una serie de modificaciones clave en el sistema de transporte y distribución de gas natural en el país, dentro de los que se incluyen los nuevos cuadros tarifarios provisorios.