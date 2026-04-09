“Las mentiras deben terminar”: Melania Trump dice que no fue víctima de Jeffrey Epstein

En una declaración pública inusual, Melania Trump dijo el jueves a los periodistas de la Casa Blanca que ella “nunca tuvo una relación” con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein ni con su cómplice Ghislaine Maxwell, enfatizando que las “mentiras” que la vinculan con ambos “deben terminar”. La primera dama estadounidense aseguró que quería limpiar su “buen nombre”.

“Numerosas imágenes y declaraciones falsas sobre Epstein y sobre mí se han estado filtrando desde hace años”, dijo Melania Trump a la prensa, añadiendo que no tenía conocimiento de los abusos a sus víctimas.

No quedó claro qué acusaciones específicas impulsaron a la primera dama a responder públicamente. Pronunció su discurso, que había sido preparado previamente, desde un podio en la misma sala que Donald Trump utilizó la semana pasada para dirigirse a la nación sobre la guerra en Irán. Un representante del inquilino de la Casa Blanca dijo que el presidente estaba al tanto de que su esposa iba a hacer la declaración.

“Nunca he sido amiga de Epstein”, declaró Melania. “No soy víctima de Epstein. Epstein no me presentó a Donald Trump”, añadió, según consigna The Guardian.

First Lady Melania Trump’s Statement pic.twitter.com/fSEz24NEyg — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 9, 2026

La primera dama reconoció que ella y Donald Trump fueron invitados a las mismas fiestas que Epstein “de vez en cuando”. “Coincidir en los mismos círculos sociales es común en Nueva York y Palm Beach”, afirmó.

Durante su sorpresivo discurso, Melania afirmó que la correspondencia por correo electrónico entre ella y Ghislaine Maxwell “no puede considerarse más que una correspondencia informal”. “Para que quede claro, nunca tuve una relación con Epstein ni con su cómplice, Maxwell”, declaró. “Mi cortés respuesta a su correo electrónico no es más que una nota trivial”.

Según los archivos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia, en octubre de 2002 se envió un correo electrónico de “Melania” a “G” en relación con un perfil de Epstein publicado en la revista New York Magazine.

“Sé que estás muy ocupada viajando por todo el mundo. ¿Qué tal Palm Beach? Tengo muchas ganas de ir. Llámame cuando vuelvas a Nueva York”, decía el correo electrónico, apunta la revista Time.

La primera dama también instó al Congreso a tomar declaración bajo juramento a las víctimas de Epstein en una audiencia pública. Varias víctimas se reunieron con el comité de supervisión de la Cámara de Representantes en una sesión a puerta cerrada el otoño pasado.

“Estamos de acuerdo con la petición de la primera dama Melania Trump de celebrar una audiencia pública con los sobrevivientes de Jeffrey Epstein”, declaró Robert Garcia, de California, miembro de alto rango del comité de supervisión de la Cámara de Representantes. “Instamos al presidente (James) Comer a que responda a la solicitud de la primera dama y programe una audiencia pública de inmediato”.