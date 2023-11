Las razones del regreso al gobierno británico de David Cameron: el político del Brexit

En un giro inesperado, David Cameron volvió este lunes al gobierno británico como secretario de Asuntos Exteriores de Reino Unido, en un regreso que tomó de sorpresa a la política del país y puso de manifiesto la voluntad de Rishi Sunak de asumir riesgos mientras busca revivir su suerte al mando del gobierno.

Downing Street anunció el lunes que Cameron se uniría al gobierno como parte de una reorganización más amplia en la que Suella Braverman fue despedida como ministra del Interior y reemplazada por el secretario de Asuntos Exteriores, James Cleverly.

Para que Cameron pudiera asumir el cargo se le tuvo que conceder un escaño en la Cámara de los Lores. El anuncio de Downing Street sobre su puesto decía que el ex primer ministro sería inmediatamente nombrado miembro vitalicio de esta cámara. En teoría, indicó The Guardian, puede ser nombrado ministro sin estar ni en la Cámara de los Comunes ni en los Lores, pero en la práctica, si un ministro no es diputado, ocupa un puesto en los Lores.

Cameron publicó en X, antes conocido como Twitter: “Nos enfrentamos a una serie de desafíos internacionales desalentadores, incluida la guerra en Ucrania y la crisis en Medio Oriente. En este momento de profundo cambio global, rara vez ha sido más importante para este país apoyar a nuestros aliados, fortalecer nuestras asociaciones y asegurarse de que nuestra voz sea escuchada”.

“Si bien he estado fuera de la primera línea de la política durante los últimos siete años, espero que mi experiencia -como líder conservador durante 11 años y primer ministro durante seis- me ayude a ayudar al primer ministro a enfrentar estos desafíos vitales”.

Cameron renunció en 2016 después de perder el referéndum sobre el Brexit, pero supuestamente les dijo a sus amigos en 2018 que quería regresar a la política de primera línea, preferiblemente como secretario de Relaciones Exteriores, indicó el diario The Guardian.

David Cameron camina frente al número 10 de Downing Street en Londres, el 13 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

Desde entonces ha mantenido un perfil relativamente bajo, aunque hace dos años se vio envuelto en un escándalo cuando presionó a los ministros del gobierno para que proporcionaran financiamiento a la ahora insolvente empresa de servicios financieros Greensill Capital.

Para los expertos el nombramiento Cameron como secretario de Asuntos Exteriores es considerado llamativo y controvertido. Por un lado, Sunak decidió incorporar a un político experimentado, especialmente en momentos de una crisis en Medio Oriente.

Según el diario The Times, el nombramiento será bien recibido por los socios internacionales de Reino Unido. “Cameron es, sin duda, un par de manos seguras que pueden aliviar parte de la carga de política exterior del primer ministro en un momento en el que necesita centrarse en las prioridades internas antes de las elecciones”, dijo el periódico.

También existen algunas ventajas políticas para el actual primer ministro, dice el diario. “La más obvia es que dominará la cobertura en torno a esta reorganización y evitará que sea dominada por las disputas por el despido de Suella Braverman”, indicó.

A juicio del periódico, al traer de vuelta a Cameron, el primer ministro está enviando una señal a los votantes conservadores tradicionales del “muro azul” -las zonas del sur de Inglaterra tradicionalmente conservadoras y de clase media-alta que se han alejado del partido por su deriva hacia la derecha radical y por la debacle política y económica provocada por el Brexit- de que esas guerras ya han terminado y que Sunak es un conservador pragmático, más que ideológico.

La esperanza será que Cameron pueda atraer a los votantes conservadores en los condados de origen que han abandonado el partido en los últimos años y ayudar a Sunak a minimizar las pérdidas de los conservadores entre este electorado crítico.

Según el diario The Guardian, la decisión de Sunak complacerá a los moderados del Partido Conservador, que estaban consternados por la retórica agresivamente derechista de Braverman en temas como la inmigración, la vigilancia policial y las personas sin hogar.

También podría alimentar la ira en la derecha del partido, especialmente teniendo en cuenta que la última acción política significativa de Cameron fue liderar la fallida campaña para permanecer en la Unión Europea.

Jacob Rees-Mogg, diputado conservador, dijo a GB News: “Creo que desde el punto de vista de que los conservadores ganarán las próximas elecciones, hoy es un error porque Suella entendió lo que pensaba el votante británico y estaba tratando de hacer algo al respecto”. “Me parece que el primer ministro no está tan en sintonía con las preocupaciones de los votantes como Suella Braverman”, añadió

El columnista del diario The Guardian, Simon Jenkins, escribió que “Sunak es un primer ministro honesto y trabajador, pero vergonzosamente carente de buenos consejos. Es poco probable que pase más de un año más en Downing Street y tiene derecho a rezar para que sea pacífico. Ha devuelto a David Cameron al cargo; al menos tiene la virtud de la experiencia. Pero cuando la única figura apta para ser secretario de Asuntos Exteriores no era miembro de ninguna de las cámaras del Parlamento, entonces sabes que los conservadores están en serios problemas”.

Los expertos creen que su nombramiento puede enojar a importantes sectores del Partido Conservador en el Parlamento.

El nombramiento de Cameron fue criticado por su cercanía a China, y los laboristas dijeron que la reelección desmentía la afirmación de Sunak de ofrecer un “cambio” respecto de sus cuatro predecesores conservadores.

El primer ministro Rishi Sunak asiste al banquete anual del Alcalde en Guildhall, Londres, el 13 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

Durante la administración Cameron, hubo una “era dorada” de cooperación entre Reino Unido y China, algo que Sunak describió el año pasado como “ingenuo” luego de las crecientes tensiones con Beijing.

Antes de una visita a China en 2015, Cameron dijo: “Va a ser un momento muy importante para las relaciones británico-chinas, que se encuentran en muy buen estado, una especie de era dorada en nuestra relación”.

Según The Times, incluso desde que dejó el cargo, ha habido historias de que Cameron ha mantenido sus vínculos con Beijing, obteniendo apoyo para un controvertido proyecto de infraestructura en Sri Lanka como parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta del Presidente Xi Jinping.

A esto se suman todas las demás controversias sobre lobby que han girado en torno a Cameron en los últimos años, y que ahora adquirirán una nueva prominencia. También habrá preguntas en torno al compromiso de ayuda exterior del 0,7%, que Cameron apoyó abiertamente cuando estuvo en el poder y criticó a Sunak por abandonarlo.

Cameron había regresado a los titulares el mes pasado cuando dijo que la decisión de Sunak de cancelar la línea del tren de alta velocidad HS2 entre Birmingham y Manchester era errónea, y añadió: “Vamos en la dirección equivocada”.

Cameron dijo en su declaración en la red social X: “Aunque puede que no haya estado de acuerdo con algunas decisiones individuales, para mí está claro que Rishi Sunak es un primer ministro fuerte y capaz, que está mostrando un liderazgo ejemplar en un momento difícil. Quiero ayudarlo a brindar la seguridad y prosperidad que nuestro país necesita y ser parte del equipo más fuerte posible que sirva a Reino Unido y que pueda presentarse al país cuando se celebren las elecciones generales”.