Le Pen promete luchar contra el fallo y seguir ejemplo de Martin Luther King, mientras los principales partidos franceses organizan mítines rivales

La líder del partido francés Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, dijo a sus partidarios que no se rendirá, a pesar de haber sido declarada culpable de malversación de fondos de la Unión Europea (UE) y de tener prohibido postularse para un cargo.

Miles de simpatizantes se reunieron en la Place Vauban, cerca de la cúpula dorada de Los Inválidos y la tumba de Napoleón, para lo que se anunció como una protesta, pero testigos dijeron a la agencia The Associated Press que tenía todas las características de un mitin de campaña.

La Agrupación Nacional, el partido de Le Pen, organizó el evento en respuesta a lo que califica de veredicto con motivaciones políticas. Pero con cánticos de “¡Marine Présidente!” y “¡No nos robarán el 2027!”. “El mensaje fue claro: esto era más que una protesta. Era una muestra de desafío populista dirigida directamente a las instituciones francesas”, sostuvo la agencia.

Dirigiéndose a la multitud el domingo, Le Pen reiteró su postura sobre la motivación política del fallo. “Esta no es una decisión judicial, es una decisión política”, afirmó.

La presidenta del grupo parlamentario Rassemblement National, Marine Le Pen, pronuncia un discurso durante una manifestación en su apoyo tras ser condenada por un esquema de empleos fraudulentos en el Parlamento Europeo, en París, el 6 de abril de 2025. Foto: AFP

“Seguiremos a Martin Luther King como ejemplo”, dijo Le Pen en una aparición en video para el partido antiinmigración Lega del italiano Matteo Salvini, que estaba celebrando una reunión en Florencia.

Jordan Bardella, el protegido de 29 años de Le Pen y presidente de Agrupación Nacional acusó a los jueces franceses de intentar silenciar a la oposición.

“El 29 de marzo fue un día sombrío para Francia”, dijo, refiriéndose a la fecha de la condena de Le Pen. “El pueblo debe tener la libertad de elegir a sus líderes, sin la interferencia de jueces políticos”.

Aunque afirmó que el partido respetaría la democracia, Bardella denunció a los sindicatos de magistrados y advirtió sobre “un sistema decidido a aplastar la disidencia”. Sus simpatizantes portaban carteles que decían “Justicia al servicio de la ley” y “Alto a la dictadura judicial”. Otros llevaban camisetas con la leyenda “Je suis Marine” (“Soy marine”) o comparaban a Le Pen con el presidente estadounidense Donald Trump, condenado por fraude civil : “Trump puede presentarse, ¿por qué no Marine?”.

Las protestas se enfrentaron a manifestaciones rivales de partidos y grupos de izquierda en el otro extremo de París. Los organizadores, Los Ecologistas y Francia Insumisa, afirmaron que miles de personas asistieron a la contraprotesta, donde una gran pancarta decía: “¡No dejemos que la extrema derecha se salga con la suya!”.

La policía dijo que 7 mil personas asistieron al mitin del RN y 5 mil al del rival de izquierda.

Una encuesta de opinión realizada por Elabe el sábado mostró que Le Pen todavía era la favorita para ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales con entre un 32% y un 36% de apoyo, por delante del ex primer ministro Edouard Philippe, quien obtuvo entre un 20,5% y un 24%.

Jordan Bardella, presidente del partido de extrema derecha francés Agrupación Nacional (RN), pronuncia un discurso tras los resultados parciales de la primera vuelta de las elecciones parlamentarias anticipadas francesas en París, Francia, el 30 de junio de 2024. Foto: Archivo

Le Pen, que era la favorita para las próximas elecciones presidenciales de Francia en dos años, fue condenada el lunes por un tribunal de París por utilizar más de 4,5 millones de euros (4,38 millones de dólares) de dinero de la UE para pagar al personal político de su partido de 2004 a 2016, mientras afirmaba falsamente que trabajaban como asistentes de sus miembros del Parlamento Europeo.

El tribunal de apelaciones de París ha dicho que emitirá un veredicto sobre su caso el próximo verano (boreal), lo que potencialmente le permitiría competir en la carrera presidencial de 2027 si se revoca su condena, lo que se considera poco probable, o se levanta la prohibición de postularse a un cargo público.

El fallo, que siguió a una investigación de 10 años y un juicio de nueve semanas, ha sacudido dramáticamente el panorama político.

La reacción ha estado profundamente dividida. Si bien los simpatizantes de Agrupación Nacional denuncian la decisión por motivos políticos, muchos fuera del partido la consideran una justa rendición de cuentas. “Desafío la idea de que haya un tsunami de apoyo a Le Pen en este asunto”, dijo a The Associated Press el doctor John Goodman, director del programa insignia de la Universidad de Syracuse en Francia.

También criticó la inusual rapidez con la que se ha tramitado la apelación de Le Pen. “Su apelación se ha tramitado por la vía rápida para que pueda ser vista en el verano de 2026, mucho antes de las elecciones presidenciales de 2027, y considerablemente más rápido que un caso penal típico”, declaró Goodman.

La agencia The Associated Press señaló que “la reunión del domingo de la Agrupación Nacional reveló una estrategia más profunda”. Esto porque los líderes del partido han pasado la semana acusando a los jueces de planear un “golpe judicial”. Han calificado la sentencia de “ejecución” política. El objetivo no es solo revocar el fallo, sino convencer a los votantes de que no se puede confiar en el propio sistema judicial.

“Es una estrategia similar a la de Trump: presentar a los tribunales como parciales, al sistema como fallido y presentar cualquier revés legal como un ataque a la democracia. Las urnas se convierten en la única autoridad que importa”, indicó The Associated Press.