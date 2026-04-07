Legisladores de EE.UU. aumentan presión para que gabinete invoque la 25ª Enmienda para destituir a Trump

El presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva durante la entrega del trofeo "Comandante en Jefe" al equipo de fútbol americano de la Academia Naval de Estados Unidos, los Navy Midshipmen, el 20 de marzo de 2026, en el Salón Este de la Casa Blanca. Foto: Casa Blanca/Joyce N. Boghosian

La bravata de Donald Trump contra Irán el Domingo de Resurrección encendió las alarmas. “El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán”, escribió el inquilino de la Casa Blanca poco después de las 8 de la mañana de ese día. “¡Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! ¡Alabado sea Alá!”, insistió en su red Truth Social.

La dura amenaza de Trump a la República Islámica de que comenzaría a bombardear su red eléctrica y sus puentes si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz llamó la atención del destacado periodista del diario The New York Times, David Sanger, quien destacó que el mandatario republicano “nunca ha rehuido las amenazas ni el lenguaje vulgar ocasional en las redes sociales, pero esta publicación habría llamado la atención cualquier día, y mucho más en lo que la mayoría de los cristianos consideran el día más sagrado del año”.

Tuesday will be Power Plant Day, and Bridge Day, all wrapped up in one, in Iran. There will be nothing like it!!! Open the Fuckin’ Strait, you crazy bastards, or you’ll be living in Hell - JUST WATCH! Praise be to Allah. President DONALD J. TRUMP



(TS: 05 Apr 08:03 ET)​​​‍​​‌‍​​‌… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 5, 2026

Steve Mollman, editor de la revista Newsweek, escribió que la publicación de Trump “dominó rápidamente la reacción política en Washington, y los críticos advirtieron que el lenguaje podría intensificar el conflicto y generar nuevas preocupaciones sobre si Estados Unidos está dando señales de atacar la infraestructura civil”.

“La publicación y la reacción que generó eclipsaron en parte el rescate, ampliamente aclamado, del sábado de un aviador estadounidense desaparecido en Irán y la reacción al mismo el domingo por la mañana, que recibió elogios de ambos lados del espectro político”, añadió.

Coincidiendo con la exacerbada retórica de Trump, los mercados de predicción que monitorean la probabilidad de que el presidente estadounidense sea destituido de su cargo bajo la 25ª Enmienda experimentaron un aumento constante este fin de semana, reflejando la creciente especulación pública a medida que se intensifica la guerra con Irán y las recientes declaraciones del mandatario de 79 años generan un amplio escrutinio.

🚨 BREAKING: Trump warns 'whole civilization will die tonight, never to be brought back again' if Iran doesn't agree to deal to end war pic.twitter.com/1PyIR5kM6J — Fox News (@FoxNews) April 7, 2026

En Kalshi, una de las plataformas de predicción reguladas más grandes, el volumen de operaciones aumentó a medida que los usuarios apostaban sobre si se tomarían medidas a nivel de gabinete para declarar al presidente incapacitado, indicó Newsweek.

La probabilidad de que Trump sea destituido mediante la 25ª Enmienda en algún momento de su presidencia alcanzó el 39% el lunes por la mañana, uno de los niveles más altos desde que el presidente regresó al cargo el año pasado. Se mantuvo en torno al 39% durante toda la mañana. El mercado de predicciones mostraba una probabilidad de destitución del 32% el viernes.

Solo brevemente durante la mañana del 5 de febrero, el mercado de predicciones mostró una mayor probabilidad de destitución, del 42%, apuntó la publicación.

Polymarket cuenta con un mercado de predicciones sobre la probabilidad de que Trump sea destituido mediante la 25ª Enmienda en 2026. Este porcentaje aumentó al 14% el lunes, en comparación con el 12% del viernes.

Democrats are calling on President Donald Trump's cabinet to invoke the 25th Amendment to remove him from office. https://t.co/vTmv3rrqmF — Newsweek (@Newsweek) April 6, 2026

Este incremento se produce mientras los operadores del mercado reaccionan a los recientes acontecimientos relacionados con la guerra con Irán, incluyendo su publicación en Truth Social el domingo, comentó la revista.

En paralelo al movimiento en el mercado de predicciones, algunos demócratas en el Congreso pidieron al gabinete que considere la posibilidad de invocar la 25ª Enmienda. “Si yo estuviera en el gabinete de Trump, pasaría la Pascua llamando a abogados constitucionalistas para hablar sobre la 25ª Enmienda. Esto es una locura total. Ya ha matado a miles de personas. Va a matar a miles más”, escribió el senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut, en X.

La representante Melanie Stansbury, demócrata de Nuevo México, publicó en la misma red social: “El emperador está desnudo. Es hora de la #25ªEnmienda. El Congreso y el Gabinete deben actuar”.

El senador estatal de Utah, el demócrata Nate Blouin, quien se postula para el Congreso, escribió en X: “Apoyo los llamados a invocar la 25ª Enmienda, y de no ser posible, el próximo Congreso debe estar preparado para proceder con audiencias de juicio político. Trump está dando señales de estar dispuesto a cometer crímenes de guerra, y es responsabilidad del Congreso detenerlo si nadie más lo hace”.

Donald Trump y Pete Hegseth en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Tennessee, el 23 de marzo de 2026. Foto: Casa Blanca/Molly Riley Molly Riley

“La 25ª Enmienda existe por una razón. El Presidente de Estados Unidos es un lunático desquiciado y una amenaza para la seguridad nacional de nuestro país y del resto del mundo”, publicó la representante Yassamin Ansari (demócrata por Arizona y quien es de ascendencia iraní) a primera hora del lunes.

Republicanos se suman a pedidos

Varios republicanos y antiguos aliados de Trump también han instado a los legisladores y al gabinete de Trump a invocar la 25ª Enmienda, especialmente después de que Trump describiera al vicepresidente J.D. Vance como alguien con una visión “menos entusiasta” sobre la guerra contra Irán, destacó la revista Time.

El excongresista y destacado republicano anti-Trump, Joe Walsh, publicó, junto con una captura de pantalla de la amenaza del mandatario a Irán: “Su publicación de la mañana de Pascua. Y hace solo dos días, uno de sus ‘asesores religiosos’ lo comparó con Jesucristo. Siempre será una mancha para este país. Y para el mundo. 25ª Enmienda. ¡Ya!”.

Anthony Scaramucci, quien se desempeñó brevemente como director de comunicaciones de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump, pero que desde entonces se ha convertido en un crítico acérrimo, publicó: “Fue en este punto que nuestros fundadores pensaron que lo mejor sería destituir a un loco que ocupa el cargo ejecutivo. Esto se formalizó con la 25ª Enmienda, pero ahora más personas deberían exigir la destitución de este hombre”.

Bret Baier: "I just got off the phone with the president. He called. He said '8pm is happening. If we get to that point, there is going to be an attack like they have not seen.' He's sticking to that at this point." pic.twitter.com/e2nDIeSljq — Aaron Rupar (@atrupar) April 7, 2026

Ty Cobb, quien fue asesor legal de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump y ahora es un destacado crítico del presidente, declaró el miércoles pasado en el programa The Jim Acosta Show: “Dado que el Gabinete no invocará la 25ª Enmienda para un hombre que claramente está demente -esta guerra lo pone de manifiesto, al igual que estos diatribas que publica cada noche, ya saben, a las 2 o a las 4 de la madrugada, o a cualquier hora que Trump decida desahogarse sin supervisión-, esto evidencia el nivel de su locura y depravación”.

Cobb añadió que la publicación de Trump en la que les decía a los aliados de Estados Unidos que “fueran a buscar su propio petróleo” del Estrecho de Ormuz -un mensaje que el presidente reiteró en su discurso presidencial la semana pasada- reforzaba aún más su argumento.

En una extensa publicación en X, la excongresista republicana Marjorie Taylor Greene de Georgia, quien alguna vez fue una figura destacada del movimiento MAGA, pero que se desilusionó cada vez más, especialmente por el manejo del caso Epstein por parte de la Administración Trump, dijo: “Todos los miembros de su administración que se dicen cristianos deben arrodillarse y pedir perdón a Dios, dejar de idolatrar al Presidente e intervenir en la locura de Trump. Los conozco a todos, y él se ha vuelto loco, y todos ustedes son cómplices”.

On Easter morning, this is what President Trump posted.

Everyone in his administration that claims to be a Christian needs to fall on their knees and beg forgiveness from God and stop worshipping the President and intervene in Trump’s madness.

I know all of you and him and he… pic.twitter.com/DgR74YjPQf — Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@FmrRepMTG) April 5, 2026

Y este martes también se sumó a los pedidos para que se invoque la 25ª Enmienda para destituir al presidente Donald Trump de su cargo. “¡¡¡LA 25ª ENMIENDA!!! Ni una sola bomba ha caído sobre Estados Unidos. No podemos acabar con toda una civilización. Esto es maldad y locura”, escribió Greene en X.

Candace Owens, una figura conservadora destacada, también pidió la destitución de Trump. “Hay que invocar la 25ª enmienda. Es un lunático genocida. Nuestro Congreso y nuestras Fuerzas Armadas deben intervenir. Esto es una locura”, comentó en X.

25TH AMENDMENT!!!

Not a single bomb has dropped on America. We cannot kill an entire civilization.

This is evil and madness. pic.twitter.com/2mdogDRZN4 — Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@FmrRepMTG) April 7, 2026

Alex Jones, ex partidario de Trump y teórico de la conspiración, también pidió la destitución del republicano: “¡La definición de genocidio es destruir una civilización/pueblo entero! Trump suena literalmente como un supervillano desquiciado de una película de Marvel. ¡¡¡ESTO NO ES POR LO QUE VOTAMOS!!!”.

Cómo se aplica la enmienda

La 25ª Enmienda fue redactada por el Congreso tras el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963 y ratificada por 38 estados en 1967. Su objetivo era prever emergencias médicas e incapacidad que pudieran impedir al mandatario desempeñar sus funciones habituales.

La 25ª Enmienda, que “establece la transferencia pronta, ordenada y democrática del poder ejecutivo”, se divide en cuatro secciones. La primera sección dispone que, si el Presidente fallece o renuncia, el Vicepresidente ocupará su cargo. La segunda sección exige que el Presidente nombre a un nuevo Vicepresidente para que asuma el cargo en caso de vacante.

JUST IN: 🇮🇱🇮🇷 Israel begins strikes against Iranian rail infrastructure after telling civilians to avoid train travel. pic.twitter.com/ijwovJvOjB — BRICS News (@BRICSinfo) April 7, 2026

La tercera sección establece que si el Presidente está incapacitado o prevé quedar incapacitado, por ejemplo, debido a una enfermedad, puede ofrecerse voluntariamente a transferir temporalmente sus poderes y deberes al Vicepresidente.

La sección cuatro permite al Vicepresidente y a la mayoría del Gabinete declarar al Presidente incapacitado para ejercer sus funciones y, en su lugar, transferirle dichas facultades y responsabilidades. Esta sección podría invocarse si el Presidente no puede o no desea declararse incapacitado. El Congreso también puede determinar, por mayoría de dos tercios, si destituye permanentemente al Presidente o lo restituye en sus funciones.

Desde que la 25ª Enmienda fue ratificada en 1967, las secciones uno, dos y tres se han invocado en contadas ocasiones. La sección dos se invocó en 1973 cuando Gerald Ford fue nombrado vicepresidente tras la dimisión de Spiro Agnew, y las secciones uno y dos se invocaron en 1974 cuando Ford se convirtió en presidente tras la dimisión de Richard Nixon y para nombrar a su vicepresidente.

Pero la sección cuatro, que describe el proceso para la destitución forzosa de un presidente en ejercicio, nunca se ha invocado. Es a esta sección a la que ahora se refieren los detractores de Trump, quienes afirman que su último ultimátum, que Irán ha rechazado como una “incitación a crímenes de guerra” y que se produce en medio de supuestas negociaciones para un alto el fuego, es prueba de la “locura” de Trump, señala Time

Aunque los críticos de Trump han pedido que se invoque la 25ª Enmienda, es improbable que el vicepresidente J.D. Vance y los miembros del Gabinete lo hagan. Siguen apoyando firmemente a Trump y respaldan la guerra contra Irán. Ningún miembro del Gabinete ha manifestado su disposición a invocar la 25ª Enmienda, apunta Newsweek.

En una carta enviada este lunes a The New York Times, Shaun Marmon, profesora asociada de religión en la Universidad de Princeton y autora de dos libros sobre el Medio Oriente islámico, dijo que “ha llegado el momento de invocar la 25ª Enmienda y destituir al presidente Trump”. “Es evidente que no está capacitado para el cargo y representa un peligro tanto para este país como para el mundo. Esta es una medida extraordinaria. Pero vivimos tiempos extraordinarios”, argumentó.