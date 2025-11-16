OFERTA ELECCIONES $990
    Líbano: la fuerza de paz de la ONU acusa a Israel de disparar contra sus cascos azules

    Israel asegura que sus militares dispararon a miembros de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para Líbano (FINUL) porque los confundieron con sospechosos "por las malas condiciones meteorológicas"

    Por 
    Europa Press
    Cascos azules franceses de la ONU patrullan la frontera entre Líbano e Israel en la aldea de Kfra Kila, al sur de Líbano, el 20 de agosto de 2025. Foto: Archivo

    La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para Líbano (FINUL) ha denunciado que militares israelíes han disparado este domingo contra miembros de la misión internacional desde un carro de combate Merkava ubicado dentro del territorio libanés ocupado por fuerzas israelí.

    “Los disparos de ametralladora pesada impactaron a unos cinco metros de los cascos azules, que iban a pie y tuvieron que refugiarse aprovechando el terreno”, ha explicado la FINUL en un comunicado publicado en su cuenta en X.

    Los cascos azules pidieron a las Fuerzas Armadas israelíes que cesaran el fuego a través de los canales de enlace. “Pudieron salir de la zona a salvo 30 minutos más tarde, cuando el carro de combate Merkava se retiró hacia la posición de las Fuerzas Armadas israelíes” en suelo libanés, ha relatado la misión de mantenimiento de la paz.

    “Afortunadamente no hay ningún herido”, ha destacado la FINUL, que denuncia en cualquier caso que este incidente “supone una grave violación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad”.

    “Pedimos otra vez a las Fuerzas Armadas israelíes que cesen cualquier comportamiento agresivo y los ataques sobre o cerca de las fuerzas de mantenimiento de la paz que trabajan para apoyar el retorno a la estabilidad que tanto Israel, como Líbano dicen querer”, ha apelado.

    Más tarde, las Fuerzas Armadas israelíes han confirmado que realizaron disparos en el sur de Líbano, pero atribuyen los mismos a una confusión causada por el “mal tiempo”.

    “Dos sospechosos fueron identificados en la zona de Hammis, en el sur de Líbano. Los militares dispararon para dispersarlos y éstos huyeron sin que haya bajas”, según el Ejército israelí, que explica que tras una investigación se concluyó que “los sospechosos eran soldados de la ONU que estaban patrullando la zona que fueron clasificados como sospechosos por las malas condiciones meteorológicas”.

    “Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) quieren enfatizar que no se disparó contra soldados de la FINUL y que esta cuestión está siendo gestionada a través de los canales de enlace militar oficiales. Las FDI seguirán interviniendo para eliminar cualquier amenaza al Estado de Israel”, concluye el comunicado.

    El viernes la propia FINUL denunció que las fuerzas israelíes han erigido un muro en T que impide a la población libanesa acceder a una zona de unos 4.000 metros cuadrados cerca de Yarun, dentro de territorio libanés y ha instado a las autoridades israelíes a retirarse de todas sus posiciones al norte de la Línea Azul de alto el fuego.

    Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego acordado argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto de alto el fuego, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

    El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chiita, que exigen el fin de este despliegue.

