Liberado uno de los hijos de Muamar Gadafi tras cerca de diez años de prisión en Líbano

Hanibal Gadafi, uno de los hijos del exlíder libio Muamar Gadafi, ha sido liberado tras cerca de diez años encarcelado en Líbano por las sospechas sobre supuesta ocultación de información en relación con el secuestro a finales de la década de los setenta de un destacado clérigo chií durante una visita al país africano.

“Hemos pagado la fianza en el registro del juez de investigación del Tribunal de Justicia, Zaher Hamadé, a quien hemos presentado el recibo del pago”, ha dicho Laurent Bayon, uno de los abogados de la defensa, en declaraciones concedidas al diario ‘L’Orient-Le Jour’, tras lo que Gadafi ha abandonado la prisión.

La fianza, fijada en un primer momento en once millones de dólares, fue reducida posteriormente a 900.000 dólares. Tras su pago, se completaron las formalidades hasta que las autoridades carcelarias dieron su permiso para que el hijo de Gadafi abandonara el edificio de las Fuerzas de Seguridad Interna en Ashrafiyé, donde estaba detenido.

Hanibal Gadafi fue detenido en 2015 por las fuerzas de seguridad libanesas para su interrogatorio sobre el caso de la desaparición en 1978 del destacado imán chií libanés Musa al Sadr, fundador del Movimiento AMAL, durante una visita al país africano un año después de la llegada al poder de Muamar Gadafi, capturado y ejecutado en 2011 durante la guerra civil.

Aunque el quinto hijo de Gadafi, casado con una libanesa y padre de tres hijos, solo tenía tres años cuando Al Sadr desapareció junto a otras dos personas que le acompañaban, las autoridades libanesas sospechaban que, dados sus vínculos familiares, podría tener alguna información sobre el caso.