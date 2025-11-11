OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Liberado uno de los hijos de Muamar Gadafi tras cerca de diez años de prisión en Líbano

    Hanibal Gadafi fue detenido en 2015 por las fuerzas de seguridad libanesas por las sospechas sobre supuesta ocultación de información en relación con el secuestro de un destacado clérigo chií.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo.

    Hanibal Gadafi, uno de los hijos del exlíder libio Muamar Gadafi, ha sido liberado tras cerca de diez años encarcelado en Líbano por las sospechas sobre supuesta ocultación de información en relación con el secuestro a finales de la década de los setenta de un destacado clérigo chií durante una visita al país africano.

    “Hemos pagado la fianza en el registro del juez de investigación del Tribunal de Justicia, Zaher Hamadé, a quien hemos presentado el recibo del pago”, ha dicho Laurent Bayon, uno de los abogados de la defensa, en declaraciones concedidas al diario ‘L’Orient-Le Jour’, tras lo que Gadafi ha abandonado la prisión.

    La fianza, fijada en un primer momento en once millones de dólares, fue reducida posteriormente a 900.000 dólares. Tras su pago, se completaron las formalidades hasta que las autoridades carcelarias dieron su permiso para que el hijo de Gadafi abandonara el edificio de las Fuerzas de Seguridad Interna en Ashrafiyé, donde estaba detenido.

    Hanibal Gadafi fue detenido en 2015 por las fuerzas de seguridad libanesas para su interrogatorio sobre el caso de la desaparición en 1978 del destacado imán chií libanés Musa al Sadr, fundador del Movimiento AMAL, durante una visita al país africano un año después de la llegada al poder de Muamar Gadafi, capturado y ejecutado en 2011 durante la guerra civil.

    Aunque el quinto hijo de Gadafi, casado con una libanesa y padre de tres hijos, solo tenía tres años cuando Al Sadr desapareció junto a otras dos personas que le acompañaban, las autoridades libanesas sospechaban que, dados sus vínculos familiares, podría tener alguna información sobre el caso.

    Más sobre:LíbanoHanibal GadafiMuamar Gadafi

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo es el documental de la BBC que enfureció a Trump y terminó con una amenaza de demandar al medio

    Rusia anuncia la toma de otra localidad en Zaporiyia y nuevos avances en el este de Kupiansk

    Lula insta a los estados en la COP30 a “derrotar” a los negacionistas del cambio climático

    Cuáles son los únicos sectores de Chile que tendrán lluvia esta semana, según el tiempo

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Cuáles son los riesgos de la basura espacial y por qué Chile tendrá un rol clave en el monitoreo, según un especialista

    Lo más leído

    1.
    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    2.
    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    3.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    4.
    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    5.
    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuáles son los únicos sectores de Chile que tendrán lluvia esta semana, según el tiempo

    Cuáles son los únicos sectores de Chile que tendrán lluvia esta semana, según el tiempo

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Servicios

    Temblor hoy, martes 11 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 11 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    Temblor hoy, martes 11 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 11 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Trama bielorrusa: defensa rebate a la Fiscalía y asegura que Vivanco nunca fue a retirar dólares a oficina de Mario Vargas

    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda
    Negocios

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda

    Ganancias de SMU se cuadruplican en el tercer trimestre empujada por resultado no operacional

    Chile se consolida como el segundo mercado de seguros más desarrollado de Latinoamérica

    Cómo es el documental de la BBC que enfureció a Trump y terminó con una amenaza de demandar al medio
    Tendencias

    Cómo es el documental de la BBC que enfureció a Trump y terminó con una amenaza de demandar al medio

    Cuáles son los únicos sectores de Chile que tendrán lluvia esta semana, según el tiempo

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Sin avisar al Barcelona y con De Paul como fotógrafo: la trastienda de la inesperada visita de Lionel Messi al Camp Nou
    El Deportivo

    Sin avisar al Barcelona y con De Paul como fotógrafo: la trastienda de la inesperada visita de Lionel Messi al Camp Nou

    Por el top 100 y el boleto a Australia: la semana clave que Christian Garin y Tomás Barrios vivirán en Montevideo

    El amargo paso del técnico de Boca Juniors por Chile: “Hicimos todo lo posible por revertir los malos resultados”

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores
    Finde

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Las mejores películas de Leonardo DiCaprio según IMDb (y dónde verlas)
    Cultura y entretención

    Las mejores películas de Leonardo DiCaprio según IMDb (y dónde verlas)

    Molchat Doma, el fenómeno vuelve a Chile: “Acá la gente es más cálida, hace más locuras y cantan las canciones”

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

    Rusia anuncia la toma de otra localidad en Zaporiyia y nuevos avances en el este de Kupiansk
    Mundo

    Rusia anuncia la toma de otra localidad en Zaporiyia y nuevos avances en el este de Kupiansk

    Lula insta a los estados en la COP30 a “derrotar” a los negacionistas del cambio climático

    Liberado uno de los hijos de Muamar Gadafi tras cerca de diez años de prisión en Líbano

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte