    Mundo

    Liberan a los primeros presos políticos del régimen venezolano: un excandidato presidencial opositor y un colaborador de María Corina Machado

    Enrique Márquez y Biagio Pilieri fueron los primeros liberados confirmados tras el anuncio del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, por el cual también se excarceló a cinco españoles.

    Rodrigo Gómez S.
    El excandidato presidencial Enrique Márquez (izquierda pantalla) y el colaborador de María Corina Machado, Biagio Pilieri (derecha) fueron liberados por el régimen venezolano.

    Este jueves, el régimen de Venezuela ahora comandado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez comenzó el proceso de liberación de presos políticos, luego del anuncio realizado por su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

    Así, de acuerdo con lo reportado desde suelo venezolano, las primeras excarcelaciones beneficiaron al excandidato presidencial Enrique Márquez y también al colaborador de la líder de la oposición María Corina Machado, Biagio Pilieri, lo que fue confirmado a través de registros audiovisuales que fueron publicados en redes sociales.

    Márquez y Pilieri fueron recibidos por sus familias, con quienes se encontraron en un fraterno abrazo, luego del tiempo que estuvieron privados de liberad.

    En el caso de Márquez, el exaspirante a la Presidencia del partido Centrados, estuvo encarcelado desde el pasado 7 de enero del 2025 en el temido centro de detención conocido como el Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); y que anteriormente fue un centro comercial.

    Su detención se produjo luego de cuestionar la supuesta victoria de Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio de 2024.

    Pilieri, en tanto, estaba preso desde el 28 de agosto de 2024 cuando fue detenido por funcionarios del régimen, luego de participar de una manifestación que rechazaba el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que respaldaba la victoria de Nicolás Maduro.

    La liberación de Márquez y Pilieri se dan luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de presos políticos, luego de los requerimientos de Estados Unidos.

    “Considérese este gesto del gobierno bolivariano, de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad”, declaró el presidente del Parlamento venezolano.

    Además de estas excarcelaciones, también se confirmó la liberación de cinco ciudadanos españoles (Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y Rocío San Miguel), quienes fueron apresados en distintas fechas de 2024 y 2025.

