    Líderes europeos critican anuncio de Trump de imposición de aranceles hasta la adquisición de Groenlandia

    El presidente estadounidense anunció la imposición de un arancel adicional de 10% sobre Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia desde febrero de este año, con el potencial de subir hasta el 25% en junio.

    Por 
    Joaquín Barrientos
     
    Europa Press
    Imagen de archivo de elecciones en Nuuk, Groenlandia Emil Helms

    Distintas autoridades europeas criticaron este sábado el anuncio realizado por el presidente Donald Trump de imponerles aranceles del 10% desde febrero de este año, todo esto mientras no se concrete la adquisición por parte de Estados Unidos de Groenlandia.

    El anuncio fue realizado por el presidente Trump por medio de su red social Truth Social, donde señaló que el país ha estado “subvencionado a Dinamarca, y a todos los países de la Unión Europea, y a otros, durante muchos años al no cobrarles aranceles ni ninguna otra forma de remuneración. Ahora, después de siglos, ha llegado el momento de que Dinamarca devuelva el favor“.

    A partir del 1 de febrero de 2026, todos los países mencionados anteriormente (Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia) serán gravados con un arancel del 10 % sobre todos y cada uno de los bienes enviados a los Estados Unidos de América. El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25 %”, detalló en su publicación.

    Sobre esta nueva movida del mandatario estadounidense, el presidente del Consejo Europeo, António Costa señaló durante una conferencia de prensa, según recoge Europa Press, lo siguiente: “Lo que podemos decir es que la Unión Europea será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional, sea donde sea, y por supuesto empezando en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea”.

    “Por ahora estoy coordinando una respuesta conjunta de los Estados miembros de la Unión Europea sobre ese tema”, agregó.

    SIERAKOWSKI FREDERIC

    Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, escribió sobre el asunto en su cuenta de X, justificando su participación en un ejercicio militar en Groenlandia.

    “Decidimos participar en el ejercicio organizado por Dinamarca en Groenlandia. Mantenemos esta decisión. Esto se debe también a que la seguridad en el Ártico y en las fronteras de nuestra Europa está en juego”, señaló.

    “Ninguna intimidación ni amenaza puede influir sobre nosotros, ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún otro lugar del mundo cuando nos enfrentamos a tales situaciones. Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderán de forma unida y coordinada si se confirman. Garantizaremos el respeto de la soberanía europea”, agregó al respecto.

    Gonzalo Fuentes

    Por su parte, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer consideró “completamente errónea” la postura de Trump sobre imponer aranceles.

    “Nuestra postura sobre Groenlandia es muy clara: forma parte del Reino de Dinamarca y su futuro es asunto de los groenlandeses y los daneses”, señaló en un comunicado citado por la BBC.

    Imponer aranceles a los aliados por perseguir la seguridad colectiva de los aliados de la OTAN es completamente erróneo. Por supuesto, trataremos este asunto directamente con la Administración estadounidense”, concluyó el mandatario.

    También reaccionaron al respecto desde Dinamarca. El ministro de Relaciones Exteriores de aquella nación, Lars Lokke Rasmussen, quien además estuvo reciente en Washington para negociar este asunto, consideró “una sorpresa” el anuncio por parte de Trump.

    “A principios de esta semana, tuvimos una reunión muy positiva con el vicepresidente Vance y el secretario Rubio. El objetivo de aumentar la presencia militar en Groenlandia, a lo que se refiere el presidente, es mejorar la seguridad en el Ártico”, explicó.

    Estamos de acuerdo con EE. UU. en que hay que hacer más, ya que el Ártico ya no es una zona de baja tensión. Por eso mismo, nosotros y nuestros socios de la OTAN estamos intensificando nuestros esfuerzos con total transparencia junto a nuestros aliados estadounidenses”, agregó al respecto.

