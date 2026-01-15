SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Macron sostiene que reforzará con medios aéreos y marítimos la misión en Groenlandia

    “Este territorio pertenece a la Unión Europea y es también el territorio de uno de nuestros aliados de la OTAN", afirmó el mandatario francés.

    Por 
    Europa Press
    Christian Hartmann

    El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha señalado este jueves la “responsabilidad particular” de las naciones europeas en Groenlandia, ante las reiteradas amenazas de Estados Unidos de controlar el territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, al tiempo que ha anunciado un refuerzo aéreo, marítimo y terrestre para el despliegue francés en el marco de la ‘Operación Resistencia Ártica’ anunciada por Copenhague para elevar la seguridad de la isla.

    Después de que el Ejecutivo danés haya anunciado una serie de ejercicios de vigilancia que implicará una presencia ampliada en la isla, a la que se han sumado Suecia, Noruega, Alemania y Francia, Macron ha recalcado la “responsabilidad particular” que tienen los europeos respecto a Groenlandia, ante las tensiones con Estados Unidos por sus pretensiones de anexionarse este territorio semiautónomo.

    “Este territorio pertenece a la Unión Europea y es también el territorio de uno de nuestros aliados de la OTAN. Francia tiene un papel que desempeñar”, ha afirmado en un discurso en la base aérea de Istres, en la que ha pasado revista a la situación de la Defensa francesa.

    Así las cosas, el presidente galo ha confirmado que Francia ya tiene sobre el terreno “un primer equipo de militares” para contribuir a la misión liderada por Dinamarca, que “será reforzado en los próximos días con medios terrestres, aéreos y marítimos”.

    Las autoridades de Dinamarca hicieron el anuncio de esta misión poco antes de la reunión en la Casa Blanca con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio.

    La cita en Washington se saldó sin un acuerdo entre Estados Unidos y Dinamarca y constató el desencuentro con la Administración de Donald Trump, que insiste en tomar el control de la isla ártica aduciendo motivos de seguridad y la creciente presencia de China y Rusia en la región del Ártico.

