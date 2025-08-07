SUSCRÍBETE
Mundo

Lima envía al ejército a isla Santa Rosa de Yavarí para instalar banderas peruanas en medio de discordia territorial con Colombia

Acción del gobierno de Dina Boluarte ocurre luego de que Gustavo Petro acusara a Perú de “copar un territorio que es de Colombia”.

Por 
Luis Cerda
 
Europa Press
Dina Boluarte y Gustavo Petro.

Una nueva disputa diplomática ha surgido entre Colombia y Perú por la soberanía de la isla Santa Rosa de Yavarí, ubicada en la región amazónica de Loreto. Este miércoles, el Ejército peruano se trasladó al territorio en cuestión para instalar banderas nacionales y reafirmar su presencia, luego de que el presidente Gustavo Petro acusara a Lima de “copar” un espacio que, asegura, pertenece a Colombia.

Según informó el diario La República, las Fuerzas Armadas de Perú, acompañadas por representantes de instituciones estatales, llegaron por vía fluvial hasta el cuartel de Santa Rosa y colocaron emblemas patrios en distintos puntos del territorio.

La reacción peruana se produjo apenas horas después de que el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, señalara en una entrevista con W Radio que su país evalúa llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya. “Perú se ha saltado varias instancias diplomáticas. Delimitan la frontera sin acudir a la comisión binacional creada para resolver este tipo de disputas”, afirmó Benedetti.

¿Por qué es clave la isla Santa Rosa?

De acuerdo con las declaraciones del ministro colombiano, el conflicto se centra en una ley promulgada por el Congreso peruano que, según Bogotá, busca apropiarse oficialmente de la isla. Esto afectaría directamente a Leticia, ciudad fronteriza colombiana ubicada en la triple frontera con Brasil y Perú.

“El brazo navegable del río Amazonas queda del otro lado de la isla. Si Perú se queda con Santa Rosa, Colombia perdería el acceso al canal más transitable, dejando a Leticia sin puerto ni salida efectiva al río”, explicó Benedetti.

Respuesta de Perú: presencia legítima y soberanía

El gobierno peruano respondió enérgicamente a las acusaciones de Petro, asegurando que la creación del nuevo distrito de Santa Rosa en junio pasado está respaldada por la Constitución. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú emitió una nota diplomática en la que expresó su “más firme y enérgica protesta” ante las declaraciones del presidente colombiano.

La tensión entre ambos países andinos continúa escalando, en un contexto en el que se espera que los canales diplomáticos se activen para evitar una crisis internacional mayor.

Lima envía al ejército a isla Santa Rosa de Yavarí para instalar banderas peruanas en medio de discordia territorial con Colombia

