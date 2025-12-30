“Llevan 20 o 25 años” realizándolas: Trump resta importancia a maniobras militares de China alrededor de Taiwán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia a las maniobras de China alrededor de la isla.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que no le preocupan “nada” las maniobras militares iniciadas esta semana por parte de China en las proximidades de Taiwán, alegando que “llevan 20 o 25 años” realizando este tipo de ejercicios, algunos incluso de mayor magnitud.

“No, no me preocupa, nada”, respondió a una periodista que le consultó por este asunto en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras la reunión entre ambos mandatarios, que sostuvieron en su residencia en Mar-a-Lago, en el estado de Florida.

Trump afirmó que su par chino, Xi Jinping, no le informó acerca de estas operaciones y, de hecho, indicó que no cree que le comunique nada al respecto, aunque mantienen lo que según el magnate republicano es “una excelente relación”.

Asimismo, restó importancia a las maniobras, alegando que el ejército chino “lleva 20 años realizando ejercicios navales en esa zona, llevan 20 o 25 años haciéndolo”.

“Ahora la gente lo interpreta de forma un poco diferente”, apuntó, argumentando, en cambio, que las Fuerzas Armadas chinas ya han llevado a cabo ejercicios “mayores que los que están haciendo ahora”.

El mandatario estadounidense resto así importancia a las operaciones militares que Pekín emprendió en las proximidades de Taiwán a modo de “severa advertencia contra fuerzas separatistas que promueven la ‘independencia de Taiwán’”.

Las autoridades insulares, por su parte, han condenado lo que tachan de “intimidación militar” y han instado a China a detener “sus provocaciones irresponsables”.