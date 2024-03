“No se encuentran bien”: Los hijos de Kate y Guillermo estarían “afectados” por el drama sobre su madre

Pese a que este fin de semana la princesa de Gales, Kate Middleton, fue avistada en los alrededores del castillo de Windsor en compañía de Guillermo y sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, la ola de especulaciones sobre el estado de salud de la mujer de 42 años ha sacudido no solo al mundo, sino que también a los tres “protectores” herederos a la corona británica.

Así lo aseguró Ingrid Seward, biógrafa real y editora jefe de la revista Majesty Magazine, quien planteó a The Mirror que si bien el reciente avistamiento de Kate es “un buen augurio” luego de ausentarse de la vida pública post operación abdominal del 16 de enero, las decenas de teorías conspirativas que han aparecido en internet no solo han afectado a la pareja de príncipes.

Guillermo, príncipe de Gales, Catalina, princesa de Gales, el príncipe Jorge, la princesa Carlota, el príncipe Luis y Mia Tindall llegan para asistir al servicio del día de Navidad de la Familia Real, el 25 de diciembre de 2023. Foto: REUTERS.

“El sábado, Guillermo y Kate fueron vistos en el elegante Windsor Farm Shop. Al día siguiente fueron vistos de nuevo, esta vez viendo a sus tres hijos haciendo deporte. No hubo más detalles, pero lo principal fue que estaban todos juntos”, dijo al medio británico. “Esto es un buen augurio para la esperanza de que Kate y los niños acompañados por el Príncipe Guillermo puedan aparecer el Domingo de Pascua. El año pasado bajaron la colina desde el castillo de Windsor con otros miembros de la familia real para el servicio anual del Domingo de Pascua en la capilla de San Jorge de Windsor. Este año todo dependerá de cómo se encuentre la princesa”, prosiguió.

Posterior a la operación, pocos detalles han sido entregados por las autoridades de la Familia Real, en línea con el protocolo al respecto. Desde el Palacio de Kensington se limitaron a descartar que la ausencia de noticias se tratara de un cáncer, pero que Kate deseaba que su información médica personal se mantuviera bajo reserva. Esto no detuvo las especulaciones.

Pero Seward advirtió que, pese a que la princesa está hecha de “materia fuerte”, las extravagantes especulaciones sobre su presente salpicaron a los hijos. “Los elogios y las críticas no serán divertidos, pero es a lo que se comprometió cuando se casó con Guillermo. Sin embargo, la realidad de la tormenta mediática de las dos últimas semanas no era lo que ella esperaba. No solo la ha afectado a ella, sino también a sus hijos. Son muy protectores con su madre, sobre todo porque no se encuentra bien”, detalló la editora de la revista Majesty Magazine.

De izquierda a derecha, Camilla, duquesa de Cornualles, el príncipe Carlos, la reina Isabel II, el príncipe Luis, Kate, duquesa de Cambridge, la princesa Carlota, el príncipe Jorge y el príncipe Guillermo se reúnen en el balcón del palacio de Buckingham, Londres, el jueves 2 de junio de 2022. Archivo.

No solo eso. La biógrafa fue más atrás y vinculó la actual situación con la compleja relación entre los príncipes y los duques de Sussex, Harry y Meghan. “Durante las vacaciones escolares de Semana Santa, Wills (Guillermo) y Kate se están concentrando en su vida familiar. Han estado trabajando duro recogiendo todas las piezas desde la partida de Harry y Meghan. Y han guardado silencio sobre las desagradables calumnias vertidas en el libro de Harry publicado hace un año”.

Y añadió: “Kate está hecha de un material fuerte, como todas las mujeres Middleton. Pero no por ello deja de estar dolida. Se merecen un último tiempo de descanso con sus hijos antes de que todo vuelva a empezar”

En su opinión, un buen momento para regresar a la vida pública sería durante el servicio anual de la iglesia para el Domingo de Pascua el 31 de marzo, pero no hay nada confirmado. “Sería una buena manera para ella de volver a entrar en la escena pública, pero quizá demasiado pública. Kate sabe que cientos de imágenes de televisión y cámaras escrutando cada centímetro de ella darán la vuelta al mundo”, concluyó.