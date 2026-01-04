SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Los presos de “alto perfil” que han pasado por el MDC, la cárcel en la que quedó Nicolás Maduro

    Es la única cárcel federal en Nueva York y por sus celdas han pasado personajes como Sean Combs, el Chapo Guzmán y el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández.

    Antonella Cicarelli 
    Antonella Cicarelli

    Tras su captura, Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores, quedaron recluidos en el Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn, Nueva York, cárcel conocida por haber alojado a algunos de los condenados más famosos del mundo, como Sean “Diddy” Combs, el Chapo Guzmán y Ghislaine Maxwell.

    Originalmente esta cárcel funcionaba como antesala para quienes esperaban ser trasladados al Centro de Detención de Manhattan. Sin embargo, este debió cerrar luego de que el empresario Jeffrey Epstein se suicidara en 2019.

    En este momento, la cárcel de Brooklyn es la única de carácter federal en Nueva York y, por tanto, es el lugar donde llegan los casos de mayor connotación pública procesados en Estados Unidos, a la espera de su juicio y posterior sentencia.

    Los presos de “alto perfil” que han pasado por el MDC, la cárcel en la que quedó Nicolás Maduro

    Cómo es la cárcel en la que está Maduro

    Actualmente, el MDC (por sus siglas en inglés) alberga a más de 1.300 presos, tanto hombres como mujeres y ha sido descrita muchas veces como “infierno en la tierra”.

    Se compone de nueve pisos, el último llamado Unidad de Vivienda Especial, y conocido por los reclusos como “el hoyo”, donde las celdas cuentan con menos de cinco metros cuadrados y por su sistema de vigilancia con cámaras y luces encendidas las 24 horas.

    Abogados y jueces han denunciado las malas condiciones en la cárcel, en que alegan la falta de personal y un precario estado de la cárcel en general. En 2019 por ejemplo, el recinto tuvo un apagón por varios días en pleno invierno.

    Sin embargo, también se sabe que los presos de alto perfil son llevados a una sección especial y reciben mayor protección.

    Quiénes han pasado por la cárcel

    Sean “Diddy” Combs, el rapero y productor acusado de tráfico sexual, quien estuvo recluido hasta hace poco en Brooklyn y ahora fue trasladado a la Prisión Federal FCI Fort Dix en Nueva Jersey.

    El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue condenado por delitos de narcotráfico en Estados Unidos y luego indultado por el presidente Trump en 2025.

    Los presos de “alto perfil” que han pasado por el MDC, la cárcel en la que quedó Nicolás Maduro. En la imagen, Sean “Diddy” Combs,.

    Ghislaine Maxwell, quien fue esposa de Jeffrey Epstein, condenada por conspiración para el abuso de menores de edad, quien hace poco fue trasladada a un centro penitenciario en Texas.

    Joaquín el “Chapo” Guzmán, quien estuvo un tiempo en este recinto antes de ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Colorado.

    Los que están privados de libertad en la actualidad

    Luigi Mangione, el joven de 27 años acusado de asesinar al director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson.

    Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cartel de Sinaloa, quien se encuentra recluido desde julio de 2024.

    Los presos de “alto perfil” que han pasado por el MDC, la cárcel en la que quedó Nicolás Maduro. En la imagen, Luigi Mangione.

    Rafael Caro Quintero, líder del Cartel de Guadalajara, acusado de asesinar a un agente de la DEA.

    La audiencia de formalización de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores tomará lugar este lunes 5 de enero, en que se oirán los cargos que se le imputan a ambos, entre ellos, conspiración narcoterrorista para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

