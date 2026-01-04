Los presos de “alto perfil” que han pasado por el MDC, la cárcel en la que quedó Nicolás Maduro

Tras su captura, Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores, quedaron recluidos en el Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn, Nueva York, cárcel conocida por haber alojado a algunos de los condenados más famosos del mundo, como Sean “Diddy” Combs, el Chapo Guzmán y Ghislaine Maxwell.

Originalmente esta cárcel funcionaba como antesala para quienes esperaban ser trasladados al Centro de Detención de Manhattan. Sin embargo, este debió cerrar luego de que el empresario Jeffrey Epstein se suicidara en 2019.

En este momento, la cárcel de Brooklyn es la única de carácter federal en Nueva York y, por tanto, es el lugar donde llegan los casos de mayor connotación pública procesados en Estados Unidos, a la espera de su juicio y posterior sentencia.

Actualmente, el MDC (por sus siglas en inglés) alberga a más de 1.300 presos, tanto hombres como mujeres y ha sido descrita muchas veces como “infierno en la tierra”.

Se compone de nueve pisos, el último llamado Unidad de Vivienda Especial, y conocido por los reclusos como “el hoyo”, donde las celdas cuentan con menos de cinco metros cuadrados y por su sistema de vigilancia con cámaras y luces encendidas las 24 horas.

Abogados y jueces han denunciado las malas condiciones en la cárcel , en que alegan la falta de personal y un precario estado de la cárcel en general. En 2019 por ejemplo, el recinto tuvo un apagón por varios días en pleno invierno.

Sin embargo, también se sabe que los presos de alto perfil son llevados a una sección especial y reciben mayor protección.

Quiénes han pasado por la cárcel

Sean “Diddy” Combs, el rapero y productor acusado de tráfico sexual, quien estuvo recluido hasta hace poco en Brooklyn y ahora fue trasladado a la Prisión Federal FCI Fort Dix en Nueva Jersey.

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue condenado por delitos de narcotráfico en Estados Unidos y luego indultado por el presidente Trump en 2025.

Ghislaine Maxwell, quien fue esposa de Jeffrey Epstein, condenada por conspiración para el abuso de menores de edad, quien hace poco fue trasladada a un centro penitenciario en Texas.

Joaquín el “Chapo” Guzmán, quien estuvo un tiempo en este recinto antes de ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Colorado.

Los que están privados de libertad en la actualidad

Luigi Mangione, el joven de 27 años acusado de asesinar al director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson.

Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cartel de Sinaloa, quien se encuentra recluido desde julio de 2024.

Rafael Caro Quintero, líder del Cartel de Guadalajara, acusado de asesinar a un agente de la DEA.