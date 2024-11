Lula abre el G20 poniendo el foco en el hambre y critica el millonario gasto en armamento: “Es intolerable”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha abierto este lunes la cumbre del G20 en Río de Janeiro poniendo el foco en la lucha contra el hambre, la crisis climática y criticando la millonaria inversión en guerras en detrimento de las cuestiones que afectan a los más vulnerables.

“Constato con tristeza que el mundo está peor. Tenemos el mayor número de conflictos armados desde la II Guerra Mundial y la mayor cantidad de desplazamientos forzados jamás registrada”, ha dicho, a la vez que ha instado a las economías más fuertes del planeta a comprometerse en la lucha contra la pobreza.

“Estoy seguro de que si asumimos la responsabilidad de combatir la pobreza, podemos tener éxito en muy poco tiempo”, ha aventurado Lula, quien, citando datos de Naciones Unidas, ha cifrado en 733 millones las personas con desnutrición.

“El símbolo máximo de nuestra tragedia colectiva es el hambre y la pobreza (...) En un mundo que produce casi 6.000 millones de toneladas de alimentos al año, esto es inaceptable. En un mundo cuyo gasto militar alcanza los 2.400 millones de dólares, esto es inaceptable”, ha enfatizado el presidente brasileño.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, saluda al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la cumbre del G20, en Río de Janeiro, el 18 de noviembre de 2024. Foto: Reuters

Lula ha señalado que corresponde a las grandes economías del mundo “poner fin a esta herida que avergüenza a la humanidad”, recordando que el G20 representa el 85% del PIB mundial, y por ello Brasil ha lanzado una alianza global contra el hambre y la pobreza que ya ha sido ratificada por más de 80 países.

Unas horas antes de dirigirse a las delegaciones presentes en Río de Janeiro, Lula ya dejó claro en una entrevista a Globonews su idea de situar la pobreza y el hambre en el centro del debate por delante de las guerras, a pesar del aumento de la tensión en los dos principales frentes, Ucrania y Medio Oriente.

“Me he propuesto no traer la guerra al G20 porque si no, no discutiríamos otras cosas que son importantes para el pueblo que no está en guerra, el pueblo pobre, los invisibles de un mundo que muchas veces no les presta atención”, ha dicho.

El presidente Joe Biden pronuncia un discurso mientras el primer ministro indio Narendra Modi, el presidente de Brasil Luis Inácio Lula da Silva y el presidente de Sudáfrica Cyril Ramaphosa escuchan durante un evento de lanzamiento de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza en la Cumbre del G20, en Río de Janeiro. Foto: Reuters

No obstante, el presidente brasileño ha remarcado su deseo de paz en todos los conflictos abiertos y ha recordado que desde 1945 no se tenían tantos frentes abiertos. “Vamos a dar el mensaje de que queremos paz en la Franja de Gaza, en Líbano, en Ucrania. Queremos acabar con todas las guerras”, ha dicho.

Lula ha explicado que ha planteado la cumbre en torno a asuntos como el hambre, los desplazados, la desigualdad racial, el machismo, la crisis climática, o la reforma de algunos foros internacionales, en un momento en el que se gastan miles de millones de dólares en armamento. “La guerra no construye”, ha zanjado.

Río de Janeiro acoge hasta este martes una nueva cumbre del G20 en un momento de gran tensión, con numerosas crisis abiertas, entre ellas las de Ucrania y Medio Oriente, y con la incertidumbre de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca a partir de enero de 2025.

Está por ver cuál será el contenido de la declaración conjunta que se lanzará este martes, con asuntos que generan fricción, como la guerra en Ucrania, la fiscalización de las grandes fortunas, o la respuesta a la crisis medioambiental, como ha quedado ya patente estos días en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29) en Azerbaiyán.