Machado apoya las manifestaciones contra el gobierno de Irán y acusa “infiltración” del régimen con sistemas criminales latinoamericanos

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, se refirió este domingo a la situación que enfrenta la nación iraní tras dos semanas de manifestaciones a nivel nacional por la situación económica del país islámico.

A través de una publicación en X, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, mostró un “profundo respeto al valiente pueblo de Irán que a esta hora permanece protestando en las calles de más de 100 ciudades de ese país, a pesar de la brutal represión que enfrentan“.

Machado señala que “los iraníes rechazan el hambre y la opresión a la que han estado sometidos durante años por parte de un régimen autoritario, un régimen que se infiltró en América Latina para asociarse con sistemas criminales como el chavismo en Venezuela“.

Destacando la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos tras una acción militar la madrugada del 3 de enero, Machado señaló: “ Nuestras dos naciones se abren paso para decidir libremente su futuro, lejos de toda coacción y violencia ”.

“Toda mi fuerza y respaldo en estas horas, y mi solidaridad a las familias de los héroes fallecidos. Nuestra hora se acerca. Muy pronto, los pueblos de Irán y Venezuela seremos libres”, concluyó sobre el tema la líder del movimiento “Soy Venezuela”.

Las palabras de Machado se dan en un contexto de alta tensión en la nación persa, que desde el pasado 28 de diciembre enfrenta una serie de manifestaciones a nivel nacional que escalaron de protestas por la mala situación económica, con altos índices inflacionarios y una moneda depreciada, a exigencias de la salida del actual régimen islámico comandado por Ali Jamenei, que ha reforzado el mensaje de represión a las manifestaciones.