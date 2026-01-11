Trump lanza advertencia a Cuba y llama a alcanzar un acuerdo “antes de que sea muy tarde”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje en que anunció el corte de suministro de petróleo y dinero que enviaba Venezuela hacia Cuba, y también dijo que “firmemente les sugiero que hagan un pacto, antes de que sea muy tarde”.

En la publicación que hizo en su red social Truth, Trump escribió que a cambio de petróleo, Cuba enviaba servicios de seguridad a Venezuela, situación que habría funcionado durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Pero dijo que esto ya no sería necesario ya que señaló que “muchos de esos cubanos están muertos por las acciones de EE.UU. de la semana pasada”.

“Venezuela ahora tiene a los Estados Unidos de América, el ejército más poderoso del mundo (¡por lejos!) para protegerlos y los protegeremos”, añadió.

“¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! ¡Cero! Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde “, sumó.

Cabe señalar que días después de la captura de Maduro, el presidente Trump ya había mencionado que Cuba estaba “lista para caer“.

“No sé cómo pueden aguantar, pero Cuba ahora no tiene ingresos. Obtienen todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano y no están recibiendo nada de eso ”, señaló ante las preguntas de la prensa sobre este tema.

Así también dijo en esa instancia que no creía que necesitarían realizar ninguna acción en Cuba como lo de Venezuela, porque “ va a caer por su cuenta ”.

Asimismo, en una rueda de prensa previa el mandatario estadounidense también había expresado interés en “ayudar a la gente de allá y también ayudar a la gente que fue expulsada y que vive ahora en nuestro país”.

De la misma forma, su secretario de Estado, Marco Rubio apoyó estas declaraciones y criticó al gobierno cubano.

“Es un desastre, en este momento, es operado por hombres seniles e incompetentes, quizás no seniles, pero sí incompetentes. No tienen ninguna clase de fortaleza”, dijo Rubio, quien también advirtió: “Si yo estuviera en el gobierno de La Habana, estaría preocupado”.