    Mundo

    Venezuela rechaza alerta de EE.UU. y asegura que el país vive “absoluta calma, paz y estabilidad”

    La Cancillería venezolana calificó la advertencia de seguridad estadounidense como infundada y afirmó que las instituciones y el orden público funcionan con normalidad, en medio de tensiones tras la captura de Nicolás Maduro.

    Por 
    Roberto Martínez
    El canciller de Venezuela, Yván Gil. Foto: X @CancilleriaVE.

    El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela emitió este sábado una declaración oficial en la que rechaza categóricamente la alerta de seguridad emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, señalando que se basa en “relatos inexistentes orientados a fabricar una percepción de riesgo que no existe”.

    La advertencia estadounidense llamó a los ciudadanos de ese país a abandonar Venezuela inmediatamente debido a una situación de seguridad “inestable”, con reportes de milicias armadas —conocidas como colectivos— cortando carreteras y revisando vehículos en busca de estadounidenses o supuestos vínculos con Estados Unidos”.

    Respuesta oficial venezolana

    Al respecto, el canciller Yvan Gil aseguró que Venezuela vive un escenario de “absoluta calma, paz y estabilidad” y minimizó las advertencias externas sobre riesgos internos.

    “Todos los centros poblados, vías de comunicación, puntos de control y dispositivos de seguridad funcionan con normalidad”, aseguró el funcionario en el texto difundido por la Cancillería.

    “La totalidad de las armas de la República se encuentran bajo el control del Gobierno Bolivariano, único garante del monopolio legítimo de la fuerza y de la tranquilidad del pueblo venezolano”, agregó Gil, ratificando la posición oficial de que el Estado mantiene el control del orden público.

    La declaración subraya que, pese a las recomendaciones de seguridad del gobierno de Estados Unidos, "Venezuela refrenda su compromiso con la protección de la paz, la estabilidad institucional y la convivencia del pueblo venezolano".

    La alerta de EE.UU.

    La alerta de seguridad del Departamento de Estado situó a Venezuela en el nivel más alto de riesgo (Nivel 4: No viajar) y exhortó a sus ciudadanos a salir del país “de inmediato” ante lo que describió como “riesgos graves”, que incluyen detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, crimen, disturbios civiles y deficiencia en infraestructura sanitaria.

    Asimismo, la advertencia estadounidense menciona que han existido informes de milicias estableciendo retenes y revisando vehículos, lo que, según las autoridades norteamericanas, incrementa los riesgos para sus ciudadanos que permanecen en el país sudamericano.

    Cabe recordar que en Venezuela se vive un clima de tensiones internas y externas que han escalado tras la captura del presidente Nicolás Maduro, por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, y su traslado a Washington para enfrentar un proceso judicial por cargos de narcotráfico y otros delitos.

