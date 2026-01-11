“Soy un luchador”: el primer mensaje de Nicolás Maduro desde su captura y encarcelamiento en Estados Unidos

El hijo del exgobernante venezolano Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra -conocido como “Nicolasito”- aseguró que su padre se encuentra “bien” y “fuerte” en Estados Unidos, donde permanece detenido y recluido en una cárcel federal.

El exgobernante enfrenta un juicio por narcotráfico tras haber sido capturado en Venezuela durante una operación liderada por Washington el 3 de enero pasado.

“Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que ‘no estén tristes, nosotros estamos bien, somos unos luchadores’. Eso dijo Nicolás, dijo ‘soy un luchador’”, afirmó Maduro Guerra, citando directamente las palabras de su padre.

El mensaje fue difundido a través de un video publicado por dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y corresponde a la primera señal pública del exmandatario desde su detención.

Durante su intervención, el hijo de Maduro sostuvo que su padre “no pudo ser vencido por ninguna vía” y que, pese al uso de una “fuerza desproporcionada”, se mantiene firme.

“Él está fuerte. Y nosotros tenemos que estar fuertes”, agregó el dirigente de 35 años, reforzando el discurso de resistencia del oficialismo.

El mensaje fue entregado en el marco de un acto partidario, donde Maduro Guerra insistió en que el chavismo “no está quebrado”, aunque reconoció el impacto emocional que ha generado la situación.

“Hoy no estamos quebrados, estamos enteros, estamos sólidos. Lo que estamos es tristes y uno se expresa, llora”, expresó ante militantes.

En esa línea, llamó a preservar la unidad interna del movimiento, evocando al fallecido expresidente Hugo Chávez.

“Chávez nos dijo que hay que mantener la unidad. La fortaleza del chavismo está en la unidad. Y pase lo que pase, mantener la unidad entre nosotros”, sostuvo, al tiempo que pidió confianza en la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en su hermano Jorge Rodríguez, actual jefe del Parlamento, y en Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo.

El llamado a la cohesión se produce en un contexto de crecientes tensiones internas, luego de que grupos parapoliciales afines al régimen denunciaran posibles traiciones y fallas deliberadas en el operativo defensivo que permitió el avance estadounidense y la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas. Algunos militantes han cuestionado el funcionamiento del sistema antiaéreo y de lanzacohetes durante la madrugada del 3 de enero.

Tras su detención, Nicolás Maduro fue trasladado ese mismo día a Nueva York, donde quedó recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn. El lunes siguiente compareció por primera vez ante un tribunal federal, instancia que dio inicio formal al proceso judicial en su contra por múltiples cargos criminales.