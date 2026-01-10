Las razones detrás de las protestas contra el gobierno de Irán y las últimas acciones del régimen islámico.

La grave crisis económica que enfrenta Irán ha desencadenado las últimas dos semanas una serie de protestas a nivel nacional que muestran el descontento de la población con el régimen islámico.

La situación ha provocado la férrea reacción del régimen comandado por Ali Jamenei, que ha reprimido el levantamiento popular por medio de las fuerzas de seguridad iraníes.

Aunque tuvo primeramente una motivación meramente económica, con el paso de los días la situación escaló y la población también clamó por otras demandas y particularmente por el fin del régimen iraní .

Con la comparación de las protestas de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini por la represión policial que sufrió por no llevar hijab, algunos ya consideran que la situación actual podría superar a las manifestaciones de 1979 que precisamente terminaron por derrocar a Reza Pahlevi e instalar la actual república islámica teocrática que comanda el país.

El siguiente es el detalle de las motivaciones detrás de las protestas en Irán y un detalle de los últimos sucesos en el país ubicado en el golfo Pérsico.

Las razones detrás de las protestas

Las primeras manifestaciones se iniciaron el pasado 28 de diciembre de 2025, encabezadas por los grupos de comerciantes y mercaderes de los grandes centros de tiendas ubicados en Teherán, la capital del país.

La grave crisis económica que enfrenta Irán los últimos años alcanzó su punto más alto con el aumento de precio en productos básicos y también con una de las determinaciones del Banco Central del país: terminar con un programa que permitía acceder a dólares más baratos en comparación al mercado. Lo anterior llevó a que muchos tuvieran que cerrar sus negocios.

Otro de los factores relevantes resultó la depreciación que ha sufrido el rial iraní los últimos años, debido al pago de multas internacionales y la crisis ocasionada por el programa nuclear iraní. Además, a diciembre de 2025 la inflación interanual alcanzaba un 42,2%.

Pero el tema económico no fue el único factor que llevó a esta bola de nieve. El país confronta una grave crisis energética que también ha provocado un deterioro en la salud de la población, que vive bajo grandes cantidades de smog.

También resultó un factor el anuncio la crisis hídrica, que ha llevado al gobierno a incluso anunciar la posibilidad de trasladar su capital, Teherán, a alguna zona que sea capaz de poder cubrir las necesidades de una población superior a los 10 millones.

Otro elemento ha sido el problemático programa nuclear del país, que se vio seriamente dañado luego de los ataques por parte de Estados Unidos en el contexto de la llamada “Operación Martillo de Medianoche”.

En un primer momento estando vinculadas a los ya mencionados mercaderes, que además eran un grupo con reconocida tendencia favorable al actual régimen, con el paso de los días las protestas se expandieron a otras ciudades.

A los manifestantes se unieron estudiantes y otros grupos de la población, que ahora no solamente mostraban su preocupación y críticas a la delicada situación económica del país, sino que directamente exigían la salida del actual gobernante Ali Jamenei.

Se comenzaron a escuchar eslóganes como “Muerte a Jamenei”, “Muerte a la República Islámica”, “Esta es la última batalla, Pahlavi volverá”. Todo lo anterior, mientras desde el gobierno respondía con un aumento de la presencia de policía motorizada y antidisturbios.

La reafirmación de la represión y cortes de Internet

El pasado jueves 8 de enero, el régimen tomó la determinación de restringir el acceso al Internet global a nivel nacional.

Lo anterior llevó a una escalada en las protestas por parte de la población. En algunos registros compartidos por redes sociales es posible observar a manifestantes quemar vehículos de las fuerzas policiales en Gorgan, a unos 400 kilómetros de la capital.

En un discurso televisado, el ayatolá Jamenei acusó a los manifestantes de ser “vándalos” y “saboteadores” que trabajan en nombre de agendas extranjeras e intentan “complacer” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ayatolá Alí Jamenei

En la misma línea, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní también anunció que no mostrarían “ninguna clemencia ante los saboteadores”.

El fiscal de Teherán, Ali Salehi, fue uno de los que aseguró, en declaraciones difundidas por la radio estatal iraní, que los saboteadores, vándalos y quienes participen en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad podrían ser condenados a muerte en la horca. “No cederemos ante terroristas armados”, apuntó.

Por otro lado, el hijo de Reza Pahlevi se involucró en las últimas manifestaciones y convocó a los manifestantes a “ intensificar las luchas callejeras ” y también prometió que regresaría a Irán “cuando nuestra revolución nacional triunfe”.

Mientras tanto, el gobierno iraní acusa a la ONU de la “injerencia” y “amenazas” de Estados Unidos cómo las principales razones que han llevado a las manifestaciones en el país. Por ello, llamaron al secretario general de la organización, António Guterres, a poder expresar esta preocupación ante los miembros del Consejo de Seguridad.