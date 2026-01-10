Qué se sabe del caso de Renee Good, la mujer que murió a manos de un agente del ICE en Minneapolis

Qué se sabe del asesinato de una mujer por un agente del ICE en Minneapolis

Una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, terminó este miércoles 7 de enero con la muerte de Renee Good, una mujer de 37 años y ciudadana estadounidense, tras recibir disparos de un agente federal.

El hecho ocurrió durante una redada migratoria y ha generado una fuerte controversia política y social en Estados Unidos, con versiones contrapuestas entre las autoridades federales y locales.

Versiones policiales del hecho

De acuerdo a lo señalado desde el Departamento de Seguridad Nacional, mientras agentes del ICE realizaban “operaciones selectivas”, un grupo de personas comenzó a bloquear el accionar policial.

Según la versión oficial, una de ellas utilizó su vehículo “como un arma”, intentando atropellar a los funcionarios con la intención de matarlos, lo que fue calificado por la autoridad federal como un “ acto de terrorismo ”.

En ese contexto, un agente disparó “en defensa propia”, alcanzando a la conductora, quien falleció posteriormente. La institución aseguró además que los agentes heridos se recuperarán por completo.

El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, confirmó que la mujer fallecida no era objetivo del operativo migratorio y que se encontraba dentro de su vehículo bloqueando la calle ante la presencia de los agentes, una situación que, según dijo, se ha repetido en distintas ciudades del país durante este tipo de operativos.

El video del policía implicado

Tras darse a conocer el hecho, en redes sociales ha comenzado a circular un video —posteriormente confirmado por el Departamento de Seguridad Nacional— grabado por el propio agente involucrado, identificado como Jonathan Ross.

En las imágenes se observa al funcionario rodeando el vehículo de Good mientras filma la patente, sin intercambiar palabras con la conductora. En el registro, Good retrocede con el automóvil y luego avanza, momento en que se escuchan tres disparos.

Posteriormente, el vehículo se aleja y termina chocando contra otro automóvil estacionado. El video fue difundido por la cuenta oficial del Departamento de Seguridad Nacional, la Casa Blanca y el vicepresidente J. D. Vance, quienes respaldaron la actuación del agente.

Reacciones de las autoridades

Al respecto, quien también entregó sus impresiones fue el presidente Donald Trump, quien aseguró que el incidente está siendo investigado, no obstante, atribuyendo la responsabilidad del caso a lo que calificó como ataques de la “izquierda radical” contra agentes federales.

“La razón por la que estos incidentes están sucediendo es porque nuestros agentes están siendo amenazados y atacados a diario”, escribió en sus redes sociales, afirmando que los oficiales del ICE “solo están haciendo su trabajo para mantener seguro a Estados Unidos”.

Las autoridades locales, sin embargo, rechazaron la versión federal. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó como “tonterías” las explicaciones del ICE y pidió públicamente la salida de los agentes federales de la ciudad. “Temíamos este momento desde que el ICE llegó a Minneapolis”, afirmó.

En tanto, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, señaló que la actuación del ICE fue injustificada, expresó sus condolencias a la familia de la víctima y anunció la activación preventiva de la Guardia Nacional para resguardar el orden público, llamando a mantener la calma y a manifestarse de forma pacífica.

El caso ocurre en medio de la mayor operación migratoria federal realizada en Minneapolis, con más de 2.000 agentes desplegados y un aumento previsto del contingente durante el fin de semana.

La muerte de Renee Good ha intensificado las protestas contra las redadas migratorias, no solo en Minneapolis, sino también en otras ciudades del país, reavivando el debate nacional sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales y el rol del ICE en operativos de seguridad interna.