    Trump asegura que “canceló” una “segunda oleada de ataques” a Venezuela por la “cooperación” de Caracas

    “Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como signo de ‘búsqueda de paz’. Esto es un gesto muy importante e inteligente”, apuntó Trump.

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que “canceló una prevista segunda oleada de ataques” contra Venezuela debido a la “cooperación” mostrada por las autoridades del país sudamericano, ahora encabezado por Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo de presidenta encargada tras la captura del mandatario, Nicolás Maduro, en los ataques estadounidenses del 3 de enero.

    “Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como signo de ‘búsqueda de paz’. Esto es un gesto muy importante e inteligente”, ha dicho en un mensaje publicado en su cuenta en Truth Social, donde ha afirmado que “Estados Unidos y Venezuela están trabajando bien juntos, especialmente en lo relativo a la reconstrucción de su infraestructura de petróleo y gas de una forma mucho más grande, mejor y más moderna”.

    Así, ha recalcado que “debido a esta cooperación”, Washington “ha cancelado la previamente esperada segunda oleada de ataques”. “Parece que no será necesaria. Sin embargo, todos los barcos seguirán en sus puestos por motivos de seguridad”, ha apuntado el inquilino de la Casa Blanca.

    Trump ha hecho además hincapié en que “se invertirán al menos 100.000 millones de dólares por parte de Big Oil” -nombre usado para describir a las principales petroleras estadounidenses-, con las que mantendrá este mismo viernes una reunión en la Casa Blanca para abordar la situación en Venezuela.

    El mensaje del mandatario estadounidense ha llegado después de que Caracas anunciara el jueves la liberación de un “número importante” de varias personas encarceladas, incluidos tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros, entre ellos cinco españoles, tal y como confirmó el Ministerio de Exteriores de España.

