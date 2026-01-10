SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    El líder supremo de Irán promete “no dar marcha atrás” frente al aumento de las protestas

    El ayatolá Ali Khamenei además acusó a los manifestantes de ser “saboteadores” que trabajan en nombre de agendas extranjeras e intentan “complacer” al presidente estadounidense Donald Trump.

    Lya Rosen
    Office of the Iranian Supreme Le

    El líder supremo de Irán prometió este viernes que su gobierno “no dará marcha atrás” ante las protestas que han sacudido al país en las últimas semanas, preparando el escenario para una represión violenta a las manifestaciones que se han intensificado tras un segundo día de bloqueo a Internet a nivel nacional.

    “Hay gente cuyo único trabajo es la destrucción”, afirmó el ayatolá Ali Khamenei en un discurso televisado en Teherán, la capital iraní, donde además acusó a los manifestantes de ser “vándalos” y “saboteadores” que trabajan en nombre de agendas extranjeras e intentan “complacer” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Los manifestantes estaban “arruinando sus propias calles para hacer feliz al presidente de otro país… porque dijo que vendría a ayudarlos”, dijo Jamenei, refiriéndose al mandatario norteamericano, quien amenazó con una intervención estadounidense en la República Islámica si las autoridades matan a los manifestantes.

    Es así como el jefe de Estado norteamericano advirtió a los líderes iraníes que “mejor no empiecen a disparar porque nosotros también empezaremos a disparar”.

    Además, en una entrevista con Fox News este jueves, Trump sugirió que Khamenei se estaba preparando para huir de Irán. “Está buscando irse a algún lugar. La situación se está poniendo muy fea”, señaló.

    Las advertencias de represión

    Poco después, como consignó The New York Times, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní declaró que no se mostraría ninguna indulgencia a los saboteadores.

    Una de varias declaraciones oficiales durante esta jornada que indicaría que el gobierno intensificaría la represión, a pesar de la advertencia de Trump.

    El fiscal de Teherán, Ali Salehi, fue uno de los que aseguró, en declaraciones difundidas por la radio estatal iraní, que los saboteadores, vándalos y quienes participen en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad podrían ser condenados a muerte en la horca. “No cederemos ante terroristas armados”, apuntó.

    Las protestas, que estallaron el 28 de diciembre debido a la crisis monetaria y la inflación creciente, han ido recrudeciendo en los últimos días en ciudades y pueblos de todo Irán, convirtiéndose en una amenaza para la autoridad del régimen, que, como afirma The Guardian, se ha visto significativamente debilitada desde el último gran movimiento de protesta en 2022.

    Según cifras de la ONG Iran Human Rights, hasta el momento las protestas antigubernamentales han dejado un saldo de al menos 51 personas muertas, incluyendo nueve menores de edad.

    “El apagón de Internet recuerda la sangrienta represión de las protestas de noviembre de 2019 en las que cientos de manifestantes fueron asesinados. En los últimos trece días, el uso de la fuerza por parte del gobierno contra los manifestantes ha ido en aumento”, afirmó en un comunicado el director de la ONG, Mahmud Amiri-Moghaddam.

