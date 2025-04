Machado dice que oposición trabaja “muy duro” dentro de Venezuela: apuntan a divisiones internas del chavismo

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseveró que los sectores disidentes no ha perdido fuerza, y aunque tienen la notoriedad pública que lograron en las últimas elecciones presidenciales, siguen en su lucha contra el régimen de Nicolas Maduro y recuperar la democracia en el país llanero.

“Estamos trabajando muy duro dentro de Venezuela. El hecho de que no sea visible no significa que no lo estemos haciendo”, dijo Machado en una entrevista realizada vía Zoom con Bloomberg desde un lugar secreto, toda vez que se mantiene en la clandestinidad debido a las amenazas de captura de la Fiscalía.

La exdiputada y fundadora del movimiento Vente Venezuela agregó que “estamos avanzando en el aislamiento del régimen y en la eliminación de los pilares que lo sostienen”.

Detalló, además, que la estrategia actual de la oposición se centra en dos debilidades del gobierno de Maduro: la crisis económica y las divisiones internas dentro del aparato represor que sostiene al chavismo.

Durante marzo la moneda nacional registró una de sus peores caídas, mientras las empresas enfrentan dificultades para adquirir mercancía debido a la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo. La situación impulsa una mayor inflación.

Al mismo tiempo, reportes en medios de comunicación indican que numerosos oficiales militares, cuya lealtad es vital para Maduro, han abandonado sus filas.

"Lo único que le queda al régimen es la represión con el apoyo de los altos mandos de la policía y el ejército, cuyas estructuras sufren una supervisión, un espionaje y unas amenazas cada vez más intensas que los que sufre la población civil en este momento", aseguró Machado.

“Creo que tenemos una gran oportunidad ante nosotros, y la veo mucho más cerca hoy que hace un mes", añadió.

La nueva etapa de su estrategia implica buscar el aislamiento internacional de Maduro, especialmente a través del respaldo de Estados Unidos. Su equipo ha insistido ante la Administración Trump en aplicar políticas de máxima presión.

Una de estas acciones propuestas por el movimiento es solicitar al gobierno estadounidense que declare formalmente a Maduro líder del Tren de Aragua, pese a que el caudillo chavista rechaza vínculos con la banda criminal y que asegura eliminó del territorio venezolano.