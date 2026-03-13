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    Macron anuncia la muerte de un soldado francés en un ataque en una base en Irak

    El presidente francés calificó de “inaceptable” el ataque en una base en Erbil.

    Por 
    France 24

    El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este viernes la muerte de un militar francés en un ataque “inaceptable” en una base francesa en Erbil, en el norte de Irak, donde las fuerzas francesas participan en la lucha contra el terrorismo desde 2015, por lo que no puede justificarse por la guerra en Irán, subrayó.

    “Este ataque contra nuestras fuerzas que participan en la lucha contra Dáesh (Estado Islámico) desde 2015 es inaceptable. Su presencia en Irak se enmarca estrictamente en la lucha contra el terrorismo. La guerra en Irán no justifica tales ataques”, declaró el presidente francés en un mensaje en sus redes sociales.

    Más sobre:FranciaIrakMacronsoldadoEstado IslámicoIránErbilMundo

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