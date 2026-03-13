Macron anuncia la muerte de un soldado francés en un ataque en una base en Irak

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este viernes la muerte de un militar francés en un ataque “inaceptable” en una base francesa en Erbil, en el norte de Irak, donde las fuerzas francesas participan en la lucha contra el terrorismo desde 2015, por lo que no puede justificarse por la guerra en Irán, subrayó.

L’adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak.



À sa famille, à ses frères d’armes, je veux dire toute l’affection et la solidarité de la Nation.



Plusieurs de nos militaires… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2026

“Este ataque contra nuestras fuerzas que participan en la lucha contra Dáesh (Estado Islámico) desde 2015 es inaceptable. Su presencia en Irak se enmarca estrictamente en la lucha contra el terrorismo. La guerra en Irán no justifica tales ataques”, declaró el presidente francés en un mensaje en sus redes sociales.