Macron pide a los 27 “medidas concretas de aquí a junio” para reforzar la competitividad del bloque

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha reclamado este jueves al resto de líderes europeos “urgencia” para adoptar “medidas muy concretas de aquí a junio” con las que reforzar la competitividad del bloque, advirtiendo de que si para entonces no es posible a Veintisiete, será necesario recurrir a la cooperación reforzada, que permite avanzar en grupos de países, abriendo así la puerta a una Europa a dos velocidades.

“Lo importante es que realmente vayamos rápido, que haya decisiones muy concretas de aquí a junio y miraremos en junio, juntos, dónde estamos”, ha declarado a la prensa a su llegada al “retiro” de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en el castillo de Alden Biesen (Bilzen), en el este de Bélgica, cerca de la frontera con Países Bajos.

Así, ha continuado, si para entonces, “en ciertos temas, no se avanza a 27, (habrá que) darse el derecho a avanzar en cooperación reforzada para ir más rápido”.

Macron ha señalado, además, que existe un “sentimiento de urgencia” compartido entre los Estados miembro ante el deterioro del entorno internacional, por lo que no quiere que la falta de unanimidad bloquee los avances en ámbitos considerados prioritarios para la competitividad europea.

En paralelo, ha subrayado que la UE pueda “defender un contenido europeo, una preferencia europea” en sectores particularmente amenazados, en línea con la idea de impulsar el ‘made in Europe’ como herramienta para reforzar la base productiva del bloque y garantizar su independencia.

El mandatario francés ha insistido en el “sentimiento de urgencia” compartido entre capitales y ha reclamado una reacción “muy clara” ante el endurecimiento del entorno global. “Vemos una competencia muy fuerte, una presión muy fuerte de China, los aranceles impuestos por los estadounidenses y las amenazas de prácticas coercitivas. Esto impone una reacción”, ha sostenido.

Macron ha recordado que el diagnóstico sobre la pérdida de dinamismo europeo ya está hecho, en referencia a los informes de Mario Draghi y Enrico Letta, y ha defendido pasar ahora a la fase de ejecución, abogando, como primera prioridad, por acelerar medidas a corto plazo para simplificar normas, profundizar el mercado único y avanzar en cuestiones energéticas y de financiación.

“Vamos a ir mucho más rápido en la simplificación, en la profundización del mercado único, en las cuestiones de energía y de financiación”, ha señalado, destacando, además, la existencia de un “acuerdo franco-alemán muy fuerte” en este ámbito.

Además, ha defendido continuar la diversificación de socios y alianzas para “reducir riesgos” y reforzar la resiliencia económica europea en un contexto de fragmentación geopolítica, y ha insistido en la necesidad de seguir financiando la innovación con recursos públicos y privados, tal como recoge el informe Draghi, para sostener la competitividad a largo plazo del bloque.