    Mundo

    Macron revela que hay “discusiones técnicas” en marcha para que Europa retome el contacto con Rusia

    "Espero que exista disposición por parte de Rusia para alcanzar la paz en los próximos días o en las próximas semanas”, afirmó al respecto el mandatario francés.

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Francia, Emmanuel Macron. Michel Euler

    El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha desvelado este martes que hay “discusiones técnicas” en marcha entre socios europeos, también con Ucrania, para que Europa retome los contactos con Rusia.

    “Eso se está preparando, y por lo tanto hay discusiones a nivel técnico para prepararlo. También se hace con transparencia y en concertación con el presidente Zelenski y con los principales colegas europeos”, ha afirmado el presidente galo en declaraciones a la prensa en una explotación agraria en el departamento de Alto Saona, en el este de Francia.

    De esta forma, ha explicado los avances en el plan para que el continente europeo retome directamente el diálogo con las autoridades rusas, por lo que apuesta el presidente de Francia desde finales del año pasado tras constatar que resulta “importante” que los europeos “restablezcan su propio canal de diálogo”.

    “Esto se está preparando desde un punto de vista técnico. Creo que sería útil, pero espero que exista disposición por parte de Rusia para alcanzar la paz en los próximos días o en las próximas semanas”, ha afirmado, tras indicar que Moscú sigue con sus ataques contra las infraestructuras energéticas y contra objetivos civiles en Ucrania.

    A juicio de Macron, estos ataques son “intolerables” y ponen en jaque la verdadera voluntad de negociar de Rusia. En este contexto, ha defendido mantener el apoyamos a Ucrania y a su población para “resistir”.

    El presidente francés ha enmarcado estos contactos técnicos en el trabajo para “las discusiones del día después”, en referencia al enfoque de la coalición de países que apoyan a Kiev para diseñar el marco de respaldo al país en el escenario posbélico.

    En las últimas semanas distintos líderes europeos se han sumado a la idea de reiniciar el diálogo con el presidente ruso, después de que Macron abogara por que los europeos y ucranianos encuentren el marco que les permita “retomar las discusiones”.

    La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha defendido retomar el diálogo directo con el Kremlin y nombrar a un enviado especial europeo para el conflicto.

    “Es el momento de que la UE hable con Rusia también”, afirmó, mientras que el canciller de Alemania, Friedrich Merz, también ha llamado a restaurar unas relaciones equilibradas en un futuro, una vez se logre el escenario de paz en Ucrania.

