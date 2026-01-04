SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Maduro comparecerá el mediodía del lunes ante corte federal de EE.UU.

    El exgobernante venezolano enfrenta una serie de cargos por conspiración narcoterrorista, entre otras acusaciones. En tanto, cientos de manifestantes protestaron este domingo frente a la prisión donde se encuentra detenido el líder chavista, en protesta a la intervención militar de EE.UU.

    Por 
    Cristóbal Palacios
     
    Europa Press
    Nicolás Maduro.

    Tras ser capturado la madrugada del sábado por fuerzas militares estadounidenses en Caracas, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecerán al mediodía de este lunes ante una corte federal en Manhattan, donde el exgobernante venezolano será formalizado por narcotráfico y conspiración narcoterrorista.

    Así lo informó el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York mediante un breve comunicado, en el que se lee: “Estados Unidos contra Maduro Moros. Habrá una vista para el caso mencionado mañana, 5 de enero de 2026, a las 12.00 horas (14.00 horas de Chile)”.

    El texto informa, además, que el juez Alvin Hellerstein, un juez judío ortodoxo, de 92 años -quien fue nombrado por Bill Clinton, hace casi tres décadas, en este puesto en la corte federal-, será el encargado de presidir el juicio contra Nicolás Maduro.

    “Se celebrará bajo supervisión del juez Alvin K. Hellerstein en la calle Pearl, 500, sala 26A”, indicaron desde el tribunal.

    Maduro fue apresado por militares de las fuerzas especiales estadounidenses en una incursión en Caracas el sábado de madrugada. Posteriormente fue trasladado al buque de guerra estadounidense ‘USS Iwo Jima’, llevado hasta la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart y de allí al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.

    El mandatario venezolano está acusado por cargos de conspiración narcoterrorista, según el pliego de cargos que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos. El pliego recoge también un cargo de “fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada”. En concreto se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína.

    También está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos.

    Protestas frente a la prisión

    En tanto, este domingo cientos de manifestantes se agruparon frente al Centro Metropolitano de Detención de Nueva York, en el que está encerrado Nicolás Maduro, para protestar contra la intervención militar en Venezuela.

    Entre gritos de “¡No más golpes de Estado!, ¡No más guerras!, ¡América Latina no es de ustedes!”, los asistentes denunciaron el “secuestro ilegal” de Maduro en Caracas en la madrugada del sábado.

    La protesta fue organizada por el grupo The People’s Forum (El Foro del Pueblo) y secundada por la Coalición Answer (Respuesta), que ha participado en más de un centenar de concentraciones y manifestaciones celebradas en distintos puntos de Estados Unidos desde la captura de Maduro.

    “Esta Administración Trump ha cometido un nuevo e indignante acto de guerra atacando Venezuela y secuestrando al presidente del país”, denunciaron desde Answer. “Es un nuevo acto criminal de Trump, que ha asesinado a pescadores, robado petroleros llenos de petróleo y ahora invade Venezuela y secuestra a su jefe de Estado”, agregaron.

    Para esta organización, “no se trata de una guerra contra el narcotráfico ni por la democracia, sino para robar el petróleo de Venezuela y dominar América Latina”. “Tenemos que tomar las calles y decir no a otra guerra sin fin. La gente de este país no quiere otra guerra”, subrayaron.

    Más sobre:VenezuelaEE.UU.Nicolás MadurojuicioCilia Flores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sondeo posiciona a Kast, Trump y Boric como los personajes más relevantes del 2025 para los chilenos

    Cadem: 60% está a favor del proyecto de Kast de eliminar las contribuciones a la primera vivienda

    Ataque de EE.UU. a Venezuela: Unión Europea pide evitar una “escalada” y la OEA convoca a su consejo permanente

    Alerta por tormentas eléctricas en el norte: la Alta de Bolivia activa lluvias y chubascos en zonas cordilleranas

    Tráfico de cocaína en el centro de la acusación de Estados Unidos contra Maduro

    Declaran alerta roja en Chonchi por incendio forestal con amenaza a viviendas, personas e infraestructura crítica

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Controlan incendio forestal en Puerto Montt: requirió evacuación de Panitao Bajo

    Controlan incendio forestal en Puerto Montt: requirió evacuación de Panitao Bajo

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

    Este lunes se revelan resultados de la PAES e inician postulaciones: todo lo que hay que saber

    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    Sondeo posiciona a Kast, Trump y Boric como los personajes más relevantes del 2025 para los chilenos
    Chile

    Sondeo posiciona a Kast, Trump y Boric como los personajes más relevantes del 2025 para los chilenos

    Cadem: 60% está a favor del proyecto de Kast de eliminar las contribuciones a la primera vivienda

    Alerta por tormentas eléctricas en el norte: la Alta de Bolivia activa lluvias y chubascos en zonas cordilleranas

    Auge de los hubs locales y maduración de las fintech. Endeavor entrega sus predicciones para el ecosistema emprendedor
    Negocios

    Auge de los hubs locales y maduración de las fintech. Endeavor entrega sus predicciones para el ecosistema emprendedor

    21 personalidades del mundo económico recomiendan qué leer en 2026

    Dónde invertir en 2026: siete expertos dan las claves en acciones, deuda y la inteligencia artificial

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia

    Qué es la biofobia que experimentan millones de personas en el mundo, según un estudio

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    Regresa al fútbol colombiano: Rodrigo Ureña sella su incorporación a Millonarios por dos años
    El Deportivo

    Regresa al fútbol colombiano: Rodrigo Ureña sella su incorporación a Millonarios por dos años

    Su segunda experiencia en el extranjero: Brayan Cortés es presentado como arquero de Argentinos Juniors

    El primer gran golpe para el deporte en Venezuela: la Liga de Béisbol Profesional es suspendida

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional
    Cultura y entretención

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional

    Fallece a los 46 años Bret Hanna-Shuford, exactor de Broadway y creador de Broadway Husbands

    La niña que cuidaba a sus padres: un relato de Jaime Bayly

    Maduro comparecerá el mediodía del lunes ante corte federal de EE.UU.
    Mundo

    Maduro comparecerá el mediodía del lunes ante corte federal de EE.UU.

    Ataque de EE.UU. a Venezuela: Unión Europea pide evitar una “escalada” y la OEA convoca a su consejo permanente

    Tráfico de cocaína en el centro de la acusación de Estados Unidos contra Maduro

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso