Maduro comparecerá el mediodía del lunes ante corte federal de EE.UU.

Tras ser capturado la madrugada del sábado por fuerzas militares estadounidenses en Caracas, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecerán al mediodía de este lunes ante una corte federal en Manhattan, donde el exgobernante venezolano será formalizado por narcotráfico y conspiración narcoterrorista.

Así lo informó el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York mediante un breve comunicado, en el que se lee: “Estados Unidos contra Maduro Moros. Habrá una vista para el caso mencionado mañana, 5 de enero de 2026, a las 12.00 horas (14.00 horas de Chile)”.

El texto informa, además, que el juez Alvin Hellerstein, un juez judío ortodoxo, de 92 años -quien fue nombrado por Bill Clinton, hace casi tres décadas, en este puesto en la corte federal-, será el encargado de presidir el juicio contra Nicolás Maduro.

“Se celebrará bajo supervisión del juez Alvin K. Hellerstein en la calle Pearl, 500, sala 26A” , indicaron desde el tribunal.

Maduro fue apresado por militares de las fuerzas especiales estadounidenses en una incursión en Caracas el sábado de madrugada. Posteriormente fue trasladado al buque de guerra estadounidense ‘USS Iwo Jima’, llevado hasta la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart y de allí al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.

El mandatario venezolano está acusado por cargos de conspiración narcoterrorista, según el pliego de cargos que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos. El pliego recoge también un cargo de “fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada”. En concreto se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína.

También está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos.

Protestas frente a la prisión

En tanto, este domingo cientos de manifestantes se agruparon frente al Centro Metropolitano de Detención de Nueva York, en el que está encerrado Nicolás Maduro, para protestar contra la intervención militar en Venezuela.

Entre gritos de “¡No más golpes de Estado!, ¡No más guerras!, ¡América Latina no es de ustedes!”, los asistentes denunciaron el “secuestro ilegal” de Maduro en Caracas en la madrugada del sábado.

La protesta fue organizada por el grupo The People’s Forum (El Foro del Pueblo) y secundada por la Coalición Answer (Respuesta), que ha participado en más de un centenar de concentraciones y manifestaciones celebradas en distintos puntos de Estados Unidos desde la captura de Maduro.

“Esta Administración Trump ha cometido un nuevo e indignante acto de guerra atacando Venezuela y secuestrando al presidente del país”, denunciaron desde Answer. “Es un nuevo acto criminal de Trump, que ha asesinado a pescadores, robado petroleros llenos de petróleo y ahora invade Venezuela y secuestra a su jefe de Estado”, agregaron.

Para esta organización, “no se trata de una guerra contra el narcotráfico ni por la democracia, sino para robar el petróleo de Venezuela y dominar América Latina”. “Tenemos que tomar las calles y decir no a otra guerra sin fin. La gente de este país no quiere otra guerra”, subrayaron.