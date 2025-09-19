Maduro envía militares para colaborar en el entrenamiento de la población en el uso de armas

En el contexto de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente de esta última nación, Nicolás Maduro, aseguró que enviará militares donde se encuentran los grupos de reservistas, milicianos y civiles para cooperar en su entrenamiento con las armas.

“El próximo sábado 20 de septiembre, los cuarteles, la Fuerza Armada Bolivariana, va al pueblo, va a las comunidades a emplazarlas, a revisar, a enseñar a todos los que se alistaron, vecinos y vecinas, en lo que es el manejo del sistema de armas”, aseguró el mandatario en declaraciones recogidas por el medio DW.

“ Va a ser la primera vez que los cuarteles con sus armas y soldados van al pueblo, al barrio, a la comunidad ”, complementó al respecto.

Así las cosas, desde el miércoles en el país se iniciaron una serie de ejercicios militares en la zona de la isla de La Orchila, a 65 kilómetros del territorio continental venezolano.

Este despliegue ordenado por Maduro se trataría del mayor movimiento de militares por parte de Venezuela desde que se iniciaron las acciones por parte de Estados Unidos en el mar Caribe, las que justificaron desde el norte en el combate contra el narcotráfico.

“Nosotros no nos metemos con nadie, pero nos preparamos por si acasito se necesitara”, señaló Maduro al respecto.

Durante el último mes, Estados Unidos ha derribado tres lanchas que partieron desde Venezuela, sobre las que señalaron que llevaban cargamentos con drogas hacia aquel país. Además de lo anterior, parte de la flota estadounidense se ha desplegado en el mar Caribe y F-35 de su Fuerza Aérea se han asentado en Puerto Rico.

Todo lo anterior en el contexto de la lucha contra del narcotráfico. Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo y lo declaró tiempo atrás como un narcodictador, líder del cartel de Los Soles. Por ello ofrecen una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.