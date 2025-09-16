SUSCRÍBETE
Mundo

Trump asegura que EE.UU. atacó una tercera embarcación cerca del Caribe

“Ustedes (la prensa) solo saben de dos, pero en realidad han sido tres”, afirmó Trump, sin dar más detalles sobre las circunstancias de la nueva operación militar.

Fernando FuentesPor 
Fernando Fuentes
Trump informó el lunes del hundimiento, “en aguas internacionales”, de una segunda lancha con “tres narcoterroristas venezolanos a bordo”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que las fuerzas estadounidenses han atacado una tercera embarcación en aguas cerca del mar Caribe y no dos, como hasta ahora había dicho, según informó EFE.

“Ustedes (la prensa) solo saben de dos, pero en realidad han sido tres”, afirmó Trump, sin dar más detalles sobre las circunstancias de esa tercera operación militar contra barcos que, según la Casa Blanca, están implicados en el tráfico de drogas entre Venezuela y Estados Unidos, precisó el diario español El País.

Avanzado el lunes, Trump informó que las Fuerzas Armadas de su país habían hundido, “en aguas internacionales”, una nueva lancha con “tres narcoterroristas venezolanos a bordo” que se dirigía, presuntamente, a Norteamérica. Se trataba del segundo ataque usando drones en pocas semanas, al que se suma este que anunció ahora poco antes de iniciar, junto a la primera dama, Melania Trump, su viaje a Reino Unido para una visita de Estado.

El inquilino de la Casa Blanca envió un mensaje a Nicolás Maduro, su homólogo venezolano, desde el jardín de la Casa Blanca. “Deje de enviar drogas a Estados Unidos”, advirtió. “Deje de enviar a su gente, a sus presos, a nuestro país”, añadió, antes de presumir de los buenos números de la frontera sur, en el que las aprehensiones de migrantes irregulares han caído drásticamente, detalló El País.

Trump también insistió en una idea, ya expresada el lunes, de que las operaciones militares de dudosa legalidad internacional lanzadas en el Caribe en la cruzada contra el narcotráfico de las autoridades estadounidenses, que consideran como un acto de defensa legítima, están provocando la desaparición de barcos en esas aguas. “Ni siquiera barcos de pesca; nadie quiere salir a faenar. Es lo que hay”, aseguró.

