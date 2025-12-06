VOTA INFORMADO por $1100
    Mundo

    Maduro ofrece a países vecinos acuerdos de cooperación policial para luchar contra el crimen organizado

    Esto, mientras continúan los bombardeos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico contra supuestos narcotraficantes por parte de Estados Unidos, que ha amenazado con empezar a atacar objetivos dentro de Venezuela.

    Por 
    Europa Press
    Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace? Foto: REUTERS.

    El presidente venezolano, Nicolás Maduro, propuso este viernes la firma de acuerdos de cooperación en materia de seguridad ciudadana con sus países vecinos a fin de reforzar la lucha contra el crimen organizado y ofreció la colaboración del sistema policial del país en iniciativas impulsadas por otros estados de la región con el mismo fin.

    “Es un éxito que ponemos al servicio para luchar contra las bandas criminales, el crimen internacional, el narcotráfico... y seguir venciendo por el camino de la ley, de la justicia y de la paz”, manifestó el mandatario en declaraciones durante un acto oficial recogidas por la televisión venezolana.

    Maduro ha alardeado de que Venezuela ha logrado construir un sistema policial “integral” y “científico”, y se ha presentado como un modelo de éxito en la erradicación de bandas como el Tren de Aragua o Tren del Llano, actualmente “vencida, derrotada y desaparecida”.

    Así, insistió en su voluntad de ponerlo al servicio de las naciones cercanas a través de intercambios de información y operaciones conjuntas.

    Durante su intervención, el presidente venezolano aludió también a las sanciones impuestas por Estados Unidos el mes pasado al Tren de Aragua, al que designó como organización terrorista, acusándolo de estar involucrado en actividades de narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero, a pesar de que el gobierno venezolano ha defendido en reiteradas ocasiones que el grupo “ya no existe” en el país, calificándolo como parte del pasado.

    La propuesta de Maduro busca reforzar la cooperación regional en materia de seguridad, a través de la colaboración de inteligencia y el desarrollo de acciones conjuntas contra el crimen organizado, en un contexto marcado por la creciente escalada con respecto a los bombardeos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico contra supuestos narcotraficantes por parte de Estados Unidos, que ha amenazado con empezar a atacar objetivos dentro de Venezuela.

