    María Corina Machado denuncia amenazas de ejecución extrajudicial para presos políticos en Venezuela

    La líder opositora también subió a redes sociales un audio donde afirmó que pronto “estaré de regreso en Venezuela para concretar junto a cada uno de ustedes la fase definitiva de nuestra lucha”.

    Por 
    Lya Rosen

    La líder opositora venezolana, y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, denunció este miércoles que tiene información de amenazas directas y sistemáticas de “ejecución extrajudicial” contra presos políticos venezolanos detenidos en la cárcel de El Rodeo, ubicada en el Estado de Miranda.

    Un centro penitenciario conocido por los internos como las Naciones Unidas, ubicado cerca de Caracas y que es gestionado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), que además ha sido apuntado negativamente en los informes de Naciones Unidas por torturas y tratos inhumanos a los reclusos.

    En su cuenta de la red social X, Machado aseguró que estas intimidaciones son “emitidas por funcionarios de los órganos represivos del régimen y constituyen crímenes de lesa humanidad, violaciones graves al derecho internacional humanitario y un riesgo inminente para la vida de personas que hoy se encuentran en condición de rehenes del Estado”.

    La activista venezolana subrayó en su publicación que se trata de intimidaciones “directas, reiteradas y dirigidas a personas totalmente indefensas, privadas de libertad y bajo custodia estatal”, además de recalcar que el gobierno de Nicolás Maduro es responsable de cualquier daño físico o psicológico que pueda derivarse de esa amenazas.

    Ante esto, Machado llamó a la acción inmediata de los organismos internacionales de derechos humanos, “incluidos los mecanismos de protección y verificación para prevenir ejecuciones extrajudiciales”.

    De la misma forma instó a los “gobiernos democráticos y aliados” a “activar medidas urgentes de presión diplomática, monitoreo internacional y advertencias formales para disuadir al régimen de concretar estas amenazas”.

    “Solicitamos protección inmediata para los presos políticos, acceso a observadores independientes y garantías efectivas de vida e integridad personal. Hay vidas en riesgo hoy”, apuntó la líder opositora.

    Como consignó el diario El País, esta semana la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que, en base a testimonios de familiares y presos políticos, los guardias de El Rodeo amenazaron a los internos con usarlos como “escudos humanos” en el caso “de una eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela”.

    “Es importante destacar que el uso sistemático del miedo y la intimidación como mecanismos de control profundiza el riesgo real para la integridad física y mental de las personas privadas de libertad”, señaló en esa ocasión la ONG.

    Machado confirma su pronto regreso a Venezuela

    Durante esta jornada, Machado también subió a redes sociales un audio como su mensaje de Navidad donde afirmó que “muy pronto estaremos juntos, con nuestras familias en Venezuela, construyendo un gran país”.

    En alrededor de siete minutos, la activista venezolana se refirió a su reciente viaje a Noruega, explicando los motivos de su salida del país tras meses en la clandestinidad y de su presencia en Oslo para recibir el galardón, y así “visibilizar aún más nuestra lucha y aumentar nuestros apoyos externos”.

    Además, afirmó que “durante los próximos días daremos nuevos pasos, todos necesarios para nuestra victoria”, sin detallar el contenido de esas medidas, aunque afirmando que ese silencio sería comprendido por sus seguidores.

    Junto con asegurar que: “Pronto, muy pronto, estaré de regreso en Venezuela para concretar junto a cada uno de ustedes la fase definitiva de nuestra lucha”.

    De la misma forma llamó a los venezolanos a mantener la esperanza y la solidaridad, ya que su juicio el cambio está cerca, para concluir pidiendo bendiciones para todas las familias y para una Venezuela libre.

    “Dios no nos ha regalado lo que queríamos, sino que nos ha hecho fuertes para merecerlo”, finalizó.

