Más de 45 personas fueron asesinadas a tiros o degolladas en tres nuevos ataques perpetrados contra aldeas del Nigeria este domingo.

De acuerdo con el relato entregado bajo condición de anonimato, 38 personas murieron en la aldea de Konkoso, en el estado nigeriano de Níger, donde casi todas las viviendas fueron incendiadas. Las autoridades locales temen que el número de víctimas aumente a medida que continúan las labores de búsqueda entre los escombros.

La misma fuente señaló que siete personas más fueron asesinadas en Tungan Makeri y una en la aldea de Pissa. Las tres localidades se ubican en el área de Borgu, cercana al estado de Kwara, donde a comienzos de febrero más de 160 personas fueron masacradas en ataques atribuidos a presuntos grupos yihadistas.

Más de 45 muertos dejan nuevos ataques armados contra aldeas en Nigeria. Imagen referencial.

La policía del estado de Níger confirmó al menos seis fallecidos y el secuestro de varias personas durante un ataque registrado al amanecer en Tungan Makeri, aunque no entregó un balance definitivo del total de víctimas.

Nigeria enfrenta desde hace años una grave crisis de seguridad, marcada por la acción de bandas armadas dedicadas al secuestro y grupos yihadistas que atacan comunidades rurales. La situación ha generado creciente preocupación internacional, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusara recientemente a grupos armados nigerianos de perseguir a cristianos, a quienes calificó como víctimas de un “genocidio”.

Estas afirmaciones han sido rechazadas por el gobierno nigeriano y por expertos independientes, quienes sostienen que la violencia afecta tanto a comunidades cristianas como musulmanas. En ese contexto, Estados Unidos anunció esta semana el despliegue de 200 soldados en Nigeria para entrenar a las fuerzas armadas locales en la lucha contra los grupos yihadistas.