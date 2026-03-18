Meloni reduce 25 céntimos por litro el precio de los combustibles en Italia pese a escalada del conflicto en Medio Oriente

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, habla durante una conferencia de prensa el día de la Cumbre Euromediterránea (EU-MED9) en un complejo turístico cerca de Pafos, Chipre, el 11 de octubre de 2024.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha anunciado este miércoles una reducción del precio de combustible de 25 céntimos por cada litro, como parte de un decreto ley adoptado durante la jornada para hacer frente al aumento de precios de los carburantes debido a la escalada del conflicto en Medio Oriente, en particular al bloqueo del estrecho de Ormuz.

“El decreto aprobado hoy contempla esencialmente tres puntos. Primero, reducimos el precio del combustible en aproximadamente 25 céntimos por litro para todos. Segundo, introducimos una desgravación fiscal para los transportistas equivalente al aumento de los costes de combustible que les supone”, ha señalado en un video difundido en sus redes sociales, donde ha defendido que esta medida “también se contempla para (los) pescadores”.

El tercer punto del decreto consiste en un “mecanismo antiespeculación” con el que el Ejecutivo italiano quiere “vincular estrictamente el precio que las compañías petroleras y distribuidoras cobran a los consumidores a la variación real de los precios internacionales”.

“No queremos que estos recursos que estamos invirtiendo -dinero italiano- acaben en manos de especuladores”, ha manifestado Meloni, que ha explicado que este mecanismo “permitirá detener de inmediato los aumentos de precios injustificados, garantizando que las compañías petroleras y distribuidoras reduzcan sus precios a nivel de distribuidor en consonancia con el descenso de los precios internacionales del crudo”.

La dirigente ha defendido estas tres medidas como parte de sus esfuerzos “con un claro objetivo inmediato: frenar el alza de precios vinculada a la crisis, una crisis que claramente todos estamos trabajando para ponerle fin cuanto antes”.

“El mensaje que queremos transmitir a la ciudadanía es sencillo: seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para evitar la especulación sobre lo que está sucediendo y para impedir que las consecuencias de la crisis afecten a las familias y empresas de este país”, ha asegurado, después de destacar que gracias a la acción de su Gobierno, que ha “activado todos los mecanismos para intervenir en casos de aumentos anómalos en las gasolineras”, “el aumento de precios en Italia ha sido inferior al de los principales países europeos”.