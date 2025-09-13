SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Migrante fallece abatido por agente del ICE durante un control de tránsito en Chicago

El indocumentado, identificado como Silverio Villegas González, fue abatido luego de que se negó a obedecer las órdenes de detención y dirigió su vehículo contra los agentes, según informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Por 
Lya Rosen
 
Europa Press
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Imagen U.S. Immigration and Customs Enforcement/Flickr. Keith J. Gardner

Las autoridades de Estados Unidos informaron este viernes que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le disparó y mató a un migrante que se resistió a ser detenido durante un control de tráfico en un suburbio del noroeste de Chicago.

El Departamento de Seguridad Nacional explicó que sus funcionarios querían detener a un migrante indocumentado identificado como el ciudadano mexicano Silverio Villegas González -quien tenía antecedentes por conducción imprudente-, el que se habría negado a obedecer las órdenes y dirigió su vehículo contra los agentes.

“Uno de ellos fue atropellado por el vehículo y arrastrado una distancia considerable. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma. (...) El agente sufrió múltiples lesiones y se encuentra estable. El migrante indocumentado fue declarado muerto”, afirma un comunicado oficial de la entidad.

Horas después, el consulado de México en Chicago confirmó que Silverio Villegas González, de 38 años de edad, era originario de Michoacán y trabajaba como cocinero en la ciudad de Illinois.

Un agente del ICE mata a un migrante durante un control de tráfico en Chicago. Imagen CNN News.

En tanto, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, deseó una “pronta” recuperación al agente herido, destacando que “siguió su formación, usó la fuerza apropiada y aplicó la ley correctamente para proteger al público y a las fuerzas del orden”.

“Los videos virales en redes sociales y los activistas que animan a los migrantes indocumentados a resistirse a las fuerzas del orden no solo difunden desinformación, sino que también socavan la seguridad pública, así como la de nuestros agentes y las personas detenidas”, denunció.

Por su parte, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, publicó un mensaje en su perfil de la red social Facebook donde dijo estar “al tanto del preocupante incidente ocurrido”. “Esta es una situación en desarrollo y los habitantes de Illinois merecen un informe completo y veraz de lo sucedido para garantizar transparencia y rendición de cuentas”, escribió.

Las operaciones de control migratorio se han intensificado en la zona de Chicago en los últimos días, en una de las últimas escaladas entre la Administración de Donald Trump y las ciudades gobernadas por demócratas que limitan la cooperación con las autoridades federales en materia migratoria.

Más sobre:EEUUICEChicagocontrolmigrantemuerte

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Daniel Jadue acusa al Tricel de “sesgo político” y PC anuncia respaldo a posible denuncia ante organismo internacional

Decomisan más de una tonelada de carne de vacuno en Puerto Montt: iba a ser comercializada en Fiestas Patrias

Cerca de 50 países denuncian ante la ONU las incursiones con drones rusos en Polonia

Dos estudiantes graves tras ser apuñalados en riña al interior de la Universidad Central

“Pasamos a los perdonazos” y el “gobierno no mueve un dedo”: legisladores reaccionan a nuevo informe de Contraloría por licencias médicas

Anjuli Tostes, esposa de Daniel Jadue, fustiga fallo del Tricel: “Es una violación a la presunción de inocencia”

Lo más leído

1.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

2.
Se cae candidatura a diputado: Tricel suspende derechos políticos de Jadue y lo excluye del padrón electoral

Se cae candidatura a diputado: Tricel suspende derechos políticos de Jadue y lo excluye del padrón electoral

3.
Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

4.
“Pasamos a los perdonazos” y el “gobierno no mueve un dedo”: legisladores reaccionan a nuevo informe de Contraloría por licencias médicas

“Pasamos a los perdonazos” y el “gobierno no mueve un dedo”: legisladores reaccionan a nuevo informe de Contraloría por licencias médicas

5.
Contraloría suma 10.000 casos a primera lista de funcionarios públicos que viajaron durante licencias médicas

Contraloría suma 10.000 casos a primera lista de funcionarios públicos que viajaron durante licencias médicas

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Daniel Jadue acusa al Tricel de “sesgo político” y PC anuncia respaldo a posible denuncia ante organismo internacional
Chile

Daniel Jadue acusa al Tricel de “sesgo político” y PC anuncia respaldo a posible denuncia ante organismo internacional

Decomisan más de una tonelada de carne de vacuno en Puerto Montt: iba a ser comercializada en Fiestas Patrias

Dos estudiantes graves tras ser apuñalados en riña al interior de la Universidad Central

Esval registra caída en sus ganancias y reporta leve mejora en nivel de embalses
Negocios

Esval registra caída en sus ganancias y reporta leve mejora en nivel de embalses

Clínica Las Condes registra fuerte aumento de sus pérdidas al primer semestre

Ministro García y controversia por impacto del salario mínimo en el empleo: “requiere una visión más amplia”

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?
Tendencias

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

Cuándo y dónde ver a los deportistas chilenos en el Mundial de Atletismo
El Deportivo

Cuándo y dónde ver a los deportistas chilenos en el Mundial de Atletismo

La suerte del campeón: Coquimbo Unido gana en los descuentos y camina firme rumbo a la corona

Los elogios del DT del Sevilla a la jugada de Alexis Sánchez que terminó en el empate: “Estaban volando”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel
Cultura y entretención

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel

Cumbia, rock, humor y hasta estrellas como Myriam Hernández: guía con las fondas para las Fiestas Patrias 2025

Twenty One Pilots lanza “Breach” su nuevo disco

Migrante fallece abatido por agente del ICE durante un control de tránsito en Chicago
Mundo

Migrante fallece abatido por agente del ICE durante un control de tránsito en Chicago

Cerca de 50 países denuncian ante la ONU las incursiones con drones rusos en Polonia

Trump dice que Memphis será la próxima ciudad que recibirá tropas de la Guardia Nacional

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté