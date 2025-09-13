Migrante fallece abatido por agente del ICE durante un control de tránsito en Chicago

Las autoridades de Estados Unidos informaron este viernes que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le disparó y mató a un migrante que se resistió a ser detenido durante un control de tráfico en un suburbio del noroeste de Chicago.

El Departamento de Seguridad Nacional explicó que sus funcionarios querían detener a un migrante indocumentado identificado como el ciudadano mexicano Silverio Villegas González -quien tenía antecedentes por conducción imprudente-, el que se habría negado a obedecer las órdenes y dirigió su vehículo contra los agentes.

“Uno de ellos fue atropellado por el vehículo y arrastrado una distancia considerable. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma. (...) El agente sufrió múltiples lesiones y se encuentra estable. El migrante indocumentado fue declarado muerto”, afirma un comunicado oficial de la entidad.

Horas después, el consulado de México en Chicago confirmó que Silverio Villegas González, de 38 años de edad, era originario de Michoacán y trabajaba como cocinero en la ciudad de Illinois.

Un agente del ICE mata a un migrante durante un control de tráfico en Chicago. Imagen CNN News.

En tanto, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, deseó una “pronta” recuperación al agente herido, destacando que “siguió su formación, usó la fuerza apropiada y aplicó la ley correctamente para proteger al público y a las fuerzas del orden”.

“Los videos virales en redes sociales y los activistas que animan a los migrantes indocumentados a resistirse a las fuerzas del orden no solo difunden desinformación, sino que también socavan la seguridad pública, así como la de nuestros agentes y las personas detenidas”, denunció.

Por su parte, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, publicó un mensaje en su perfil de la red social Facebook donde dijo estar “al tanto del preocupante incidente ocurrido”. “Esta es una situación en desarrollo y los habitantes de Illinois merecen un informe completo y veraz de lo sucedido para garantizar transparencia y rendición de cuentas”, escribió.

Las operaciones de control migratorio se han intensificado en la zona de Chicago en los últimos días, en una de las últimas escaladas entre la Administración de Donald Trump y las ciudades gobernadas por demócratas que limitan la cooperación con las autoridades federales en materia migratoria.