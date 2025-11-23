BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Milei elige a un militar como ministro de Defensa por primera vez desde la restitución democrática en Argentina

    El jefe del Estado Mayor del Ejército argentino, Carlos Presti, asumirá el cargo que hasta ahora ocupaba Luis Petri. Además se comunicó que Alejandra Monteoliva será la próxima ministra de Seguridad en reemplazo de Patricia Bullrich.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Imagen @agustinromm en X.

    El jefe del Estado Mayor del Ejército argentino, Carlos Presti, fue elegido este sábado por el presidente Javier Milei para ocupar el cargo de ministro de Defensa, en una decisión inédita desde el regreso del país a la democracia.

    Además, se informó que Alejandra Monteoliva será la próxima ministra de Seguridad.

    Ambos asumirán sus cargos el próximo 10 de diciembre en sustitución de Luis Petri en Defensa y de Patricia Bullrich en Seguridad.

    Petri estará en la Cámara de Diputados, mientras que Bullrich será la presidenta del grupo del partido La Libertad Avanza en el Senado, según información oficial.

    La declaración de la Oficina del Presidente destaca que el teniente general Presti es “una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas”.

    “Esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizada la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”, señala el texto.

    Después de conocerse la noticia, Petri afirmó que “reconforta saber que quien fue nuestro Jefe del Ejército, ahora continúe como futuro Ministro de Defensa”.

    “Sé que va a tener una destacada y exitosa gestión porque como parte del equipo que me acompañó, conozco en primera persona su capacidad, compromiso y lealtad a la Patria!”, añadió el hasta hoy ministro.

    Por su parte, el recién designado Presti agradeció al presidente Milei el nombramiento a través de su cuenta en la red social X. En su publicación además señaló que “asumo la responsabilidad de proteger la soberanía, fortalecer las Fuerzas Armadas y garantizar la seguridad para que Argentina avance en paz y libertad”.

    El comunicado presidencial también afirma que Monteoliva, la actual secretaria de Seguridad, fue “una pieza fundamental de la Doctrina Bullrich que establece una lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales, el mantenimiento del imperio de la ley y el orden de las calles”.

    Bullrich también celebró el nombramiento de Monteoliva en redes sociales y agradeció a Milei “por sostener la única doctrina que ordenó a la Argentina: mano dura, reglas claras y una verdad que no cambia: el que las hace, las paga”.

    Desde la Casa Rosada además recalcaron que ambas designaciones implican una “continuidad” del rumbo que los ministerios emprendieron el 10 de diciembre de 2023 con Bullrich y Petri a la cabeza. “Su impronta se mantendrá por el resto de esta gestión”, precisaron.

    A lo que añadieron que “La Argentina potencia que todos soñamos y que los argentinos ratificaron en las urnas el pasado 26 de octubre requiere de unas Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas firmes, profesionales y despolitizadas, bajo la conducción de expertos en sus respectivas áreas”.

    Más sobre:ArgentinaJavier MileiMinistro de DefensaCarlos PrestiAlejandra MonteolivaMinistra de Seguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Seis aerolíneas internacionales suspenden vuelos desde y hacia Venezuela tras alerta de seguridad de EE.UU.

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después

    Rodrigo García, cineasta: “Me impresiona la inteligencia de algunas personas con bipolaridad”

    Óscar Contardo: “Ni Aylwin ni Lagos provocaron en sus coaliciones la tragedia electoral que el gobierno de Boric causó en la izquierda”

    Herido de amor: un cuento de Jaime Bayly

    El futuro se juega en escuelas y cárceles

    Lo más leído

    1.
    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    2.
    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    3.
    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    4.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    5.
    Marcel suma apoyo externo al equipo económico de Jara y candidata critica palabras de embajador de EE.UU. en Chile

    Marcel suma apoyo externo al equipo económico de Jara y candidata critica palabras de embajador de EE.UU. en Chile

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile

    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile

    Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena por la Liga de Primera

    Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena por la Liga de Primera

    Óscar Contardo: “Ni Aylwin ni Lagos provocaron en sus coaliciones la tragedia electoral que el gobierno de Boric causó en la izquierda”
    Chile

    Óscar Contardo: “Ni Aylwin ni Lagos provocaron en sus coaliciones la tragedia electoral que el gobierno de Boric causó en la izquierda”

    El futuro se juega en escuelas y cárceles

    Declaran alerta roja en Isla de Pascua por incendio forestal cercano a área protegida

    China Tianqi recurre a la Corte Suprema contra fallo a favor del acuerdo Codelco-SQM
    Negocios

    China Tianqi recurre a la Corte Suprema contra fallo a favor del acuerdo Codelco-SQM

    Y usted, ¿de qué color cree que era el caballo blanco de Napoleón?

    Apuntan contra la Seremi de Transportes: Cenco Malls acusa “decisión arbitraria” tras invalidación de informe de impacto vial de proyecto en Vitacura

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer
    Tendencias

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    En vivo: Universidad Católica recibe a Palestino en un duelo clave por el Chile 2
    El Deportivo

    En vivo: Universidad Católica recibe a Palestino en un duelo clave por el Chile 2

    Otro capítulo dorado para el campeón: Coquimbo se queda con el clásico ante La Serena e iguala el récord del Ballet Azul

    Lanús derriba al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli y levanta la segunda Copa Sudamericana de su historia

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después
    Cultura y entretención

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después

    Rodrigo García, cineasta: “Me impresiona la inteligencia de algunas personas con bipolaridad”

    Últimos días

    Seis aerolíneas internacionales suspenden vuelos desde y hacia Venezuela tras alerta de seguridad de EE.UU.
    Mundo

    Seis aerolíneas internacionales suspenden vuelos desde y hacia Venezuela tras alerta de seguridad de EE.UU.

    “Metí un soldador ahí (por) curiosidad”: Bolsonaro admite intento de manipulación de tobillera electrónica

    Xi Jinping y Vladimir Putin envían saludan a Maduro por su cumpleaños y reafirman apoyo político a Venezuela

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”