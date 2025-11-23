Milei elige a un militar como ministro de Defensa por primera vez desde la restitución democrática en Argentina

El jefe del Estado Mayor del Ejército argentino, Carlos Presti, fue elegido este sábado por el presidente Javier Milei para ocupar el cargo de ministro de Defensa, en una decisión inédita desde el regreso del país a la democracia.

Además, se informó que Alejandra Monteoliva será la próxima ministra de Seguridad.

Ambos asumirán sus cargos el próximo 10 de diciembre en sustitución de Luis Petri en Defensa y de Patricia Bullrich en Seguridad.

Petri estará en la Cámara de Diputados, mientras que Bullrich será la presidenta del grupo del partido La Libertad Avanza en el Senado, según información oficial.

La declaración de la Oficina del Presidente destaca que el teniente general Presti es “una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas”.

“Esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizada la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”, señala el texto.

Después de conocerse la noticia, Petri afirmó que “reconforta saber que quien fue nuestro Jefe del Ejército, ahora continúe como futuro Ministro de Defensa”.

“Sé que va a tener una destacada y exitosa gestión porque como parte del equipo que me acompañó, conozco en primera persona su capacidad, compromiso y lealtad a la Patria!”, añadió el hasta hoy ministro.

Por su parte, el recién designado Presti agradeció al presidente Milei el nombramiento a través de su cuenta en la red social X. En su publicación además señaló que “asumo la responsabilidad de proteger la soberanía, fortalecer las Fuerzas Armadas y garantizar la seguridad para que Argentina avance en paz y libertad”.

El comunicado presidencial también afirma que Monteoliva, la actual secretaria de Seguridad, fue “una pieza fundamental de la Doctrina Bullrich que establece una lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales, el mantenimiento del imperio de la ley y el orden de las calles”.

Bullrich también celebró el nombramiento de Monteoliva en redes sociales y agradeció a Milei “por sostener la única doctrina que ordenó a la Argentina: mano dura, reglas claras y una verdad que no cambia: el que las hace, las paga”.

Hoy me toca compartirles que @AleMonteoliva será la nueva Ministra de Seguridad Nacional.



Hoy me toca compartirles que @AleMonteoliva será la nueva Ministra de Seguridad Nacional.

Ale, mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa. En estos años como Secretaria de Seguridad Nacional… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 22, 2025

Desde la Casa Rosada además recalcaron que ambas designaciones implican una “continuidad” del rumbo que los ministerios emprendieron el 10 de diciembre de 2023 con Bullrich y Petri a la cabeza. “Su impronta se mantendrá por el resto de esta gestión”, precisaron.

A lo que añadieron que “La Argentina potencia que todos soñamos y que los argentinos ratificaron en las urnas el pasado 26 de octubre requiere de unas Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas firmes, profesionales y despolitizadas, bajo la conducción de expertos en sus respectivas áreas”.