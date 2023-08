Muere activista social tras ser detenido por policía en protesta en Buenos Aires a días de elecciones primarias

Un militante de una organización de izquierda que se manifestaba en pleno centro de Buenos Aires contra el sistema político a pocos días de las primarias en Argentina murió este jueves a causa de un paro cardiorrespiratorio que sufrió aparentemente mientras la policía lo sujetaba contra el piso durante un operativo para dispersar la protesta.

La alcaldía de Buenos Aires informó en un comunicado que un hombre de entre 40 y 45 años que se encontraba manifestándose en el Obelisco, emblemático monumento de la capital argentina, sufrió un paro cardíaco y fue trasladado al hospital Ramos Mejía.

“Durante más de media hora se le hicieron maniobras de reanimación hasta que se constató su fallecimiento”, agregó la entidad.

Las autoridades locales no identificaron a la víctima porque no llevaba documento de identidad. Militantes que participaron de la protesta lo identificaron como Facundo Molares, un activista de izquierda que integró durante más de una década las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que en la actualidad se desempeñaba como fotoperiodista de medios alternativos.

El ministro de Seguridad y Justicia de la capital, Eugenio Burzaco, confirmó al canal local América que el activista sufrió el ataque cardíaco mientras estaba arrestado. Detalló que cuando la policía quiso dispersar a los manifestantes respondieron “con palos”.

“A partir de eso, la policía detuvo a cinco agresores y a los minutos uno de ellos empezó a sufrir un paro cardiorrespiratorio”, indicó el funcionario.

Un video captado por una testigo y viralizado en redes sociales muestra al hombre aparentemente inconsciente mientras agentes de la policía lo sujetaban contra el piso.

La mujer la reclama a los agentes que lo suelten porque “está morado, le está agarrando un infarto, llamen a una ambulancia”.

“Nos juntamos a hacer una asamblea con los compañeros para hablar sobre la situación del país... No sabemos por qué (la policía intervino), no hicimos nada, no cortamos la calle. No fuimos violentos, no hicimos nada”, relató a la AP la activista Delia Delgado, de la organización Teresa Rodríguez, una de las que había convocado a la manifestación. “Lo arrastraron al compañero Facundo Molares. Hicieron un círculo con los policías y él, en el medio.... Al compañero lo mataron”.

El alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien es precandidato presidencial por la coalición opositora Juntos por el Cambio, respaldó el accionar de su policía.

“Quiero destacar y respaldar completamente el accionar de la Policía de la Ciudad que actuó con profesionalismo conteniendo los hechos de violencia. En la Ciudad, la violencia es el límite”, expresó en sus redes sociales.

Conocido activista social

En contrapartida, distintos organismos de derechos humanos cuestionaron el comportamiento policial y reclamaron el esclarecimiento del caso.

“Morir por participar en una protesta no tiene nada que ver con la vida democrática”, expresó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Las Abuelas de Plaza de Mayo dijeron en un comunicado que “repudiamos la brutal represión de la Policía de la Ciudad que causó la muerte de Facundo Molares. Nos solidarizamos con sus familiares y exigimos que se investigue y castigue a los culpables”.

Una fiscalía de Buenos Aires investiga el hecho.

Molares se sumó a las FARC a principios de este siglo. Apodado “Camilo, el argentino”, fue organizador político y colaboró en el armado de centros estudiantiles y del movimiento obrero, según detalló en una entrevista reciente con la agencia estatal Télam. En 2018 dejó las FARC y se radicó en Bolivia.

La justicia colombiana acusó Molares por el secuestro del concejal Armando Acuña, caso por el cual fue detenido en 2021 en el sur de Argentina. La justicia de su país rechazó la extradición. Actualmente militaba en la agrupación Rebelión Popular, una fracción que se desprendió del Partido Comunista.

La protesta de este jueves había sido convocada por distintas organizaciones de izquierda y movimientos sociales “contra la farsa electoral y la democracia del pueblo”, a cuatro días de las primarias que definirán los candidatos para las elecciones generales de octubre.

La muerte del manifestante es el segundo hecho trágico que enluta la previa de las elecciones tras la muerte el miércoles de una niña de 11 años en un asalto que llevó a las principales fuerzas políticas a suspender los actos de cierre de campaña.