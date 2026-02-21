SUSCRÍBETE
    Mundo

    Muere Domenico, el niño italiano trasplantado con un corazón dañado

    El menor de dos años y medio falleció en Nápoles tras un deterioro irreversible; el caso es investigado por presunta negligencia en el transporte del órgano.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Muere Domenico, el niño italiano trasplantado con un corazón dañado

    Domenico, el niño italiano de dos años y medio cuyo caso mantuvo en vilo a Italia desde diciembre, falleció este sábado tras complicaciones derivadas de un trasplante cardíaco en el que habría recibido un corazón dañado. El deceso fue confirmado por el hospital donde permanecía internado desde hacía semanas en estado crítico.

    “Acabo de recibir la llamada de la madre. Se acabó”, dijo el abogado de la familia a los periodistas apostados en el Hospital Monaldi, en Nápoles. Poco después, el centro asistencial emitió un comunicado oficial confirmando el fallecimiento.

    “Con profundo pesar, el Hospital Colli anuncia que esta mañana, sábado 21 de febrero de 2026, el joven paciente, trasplantado el 23 de diciembre de 2025, falleció tras un empeoramiento repentino e irreversible de su estado clínico”, señaló la institución. El niño permanecía en la unidad de cuidados intensivos, conectado a un sistema de oxigenación extracorpórea que reemplazaba temporalmente las funciones del corazón y los pulmones.

    Muere Domenico, el niño italiano trasplantado con un corazón dañado

    Según las primeras indagatorias, el corazón trasplantado a Domenico habría sufrido daños durante su traslado desde Bolzano hasta Nápoles. De acuerdo con las investigaciones, el órgano se habría quemado por el uso de hielo seco dentro de un contenedor médico de plástico, un método que habría comprometido su integridad antes de llegar al quirófano.

    Pese a que el corazón presentaría daños, el trasplante se realizó el 23 de diciembre, lo que dio inicio a una compleja evolución clínica que derivó en el fallecimiento del menor. Las fiscalías de Bolzano y Nápoles investigan el caso para determinar eventuales responsabilidades en el transporte y la posterior utilización del órgano.

    Sin opción a un nuevo trasplante

    Tras una evaluación exhaustiva realizada por equipos médicos de distintos hospitales italianos especializados en trasplantes pediátricos, se concluyó que el estado de Domenico no era compatible con una nueva intervención quirúrgica. Esto ocurrió incluso después de que, durante la semana, se notificara la posible disponibilidad de un órgano compatible.

    Ante ese escenario, la familia decidió activar el protocolo de tratamiento paliativo. “Ya no había esperanza”, explicaron a través de su abogado.

    La madre del niño, Patrizia Mercolino, afirmó que “lo que pasó a Domenico no debe olvidarse” y evalúa la creación de una fundación en nombre de su hijo, destinada a apoyar a víctimas de negligencia médica y a niños que no pueden acceder a trasplantes.

    Muere Domenico, el niño italiano trasplantado con un corazón dañado

    Durante los meses de hospitalización, el caso de Domenico generó una fuerte conmoción en Italia. En la ciudad de Nola, donde vivía junto a sus padres y dos hermanos, vecinos y organizaciones sociales realizaron marchas y manifestaciones de apoyo a la familia, acompañando la lucha por la vida del menor.

    “Luchó hasta el final para poder conseguir un corazón”, recordaron cercanos a la familia, mientras continúan las investigaciones judiciales para esclarecer las circunstancias que rodearon uno de los casos médicos más impactantes del último tiempo en el país.

