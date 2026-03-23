Muere el exprimer ministro socialista francés Lionel Jospin a los 88 años

Lionel Jospin puso en marcha la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales en Francia.

En medio de una coyuntura económica favorable, Lionel Jospin puso en marcha la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, la cobertura médica universal y un contrato de unión civil para la formación de parejas de hecho.

Sin embargo, en los últimos comicios presidenciales a los que se presentó, en 2002, no llegó a la segunda vuelta, que se disputaron el conservador Jacques Chirac y el ultraderechista Jean-Marie Le Pen.

J'apprends avec tristesse le décès de Lionel Jospin. Ce fut un modèle d'exigence et de travail. Il restera l'homme des 35 heures, de l'alliance rouge rose vert, du refus de toucher à l'âge de départ à la retraite. Et une présence intellectuelle dans un univers qui partait à la… — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 23, 2026

Entre una dispersión de la izquierda, una campaña fallida y el auge de la extrema derecha, Lionel Jospin se retiró entonces de la vida política y durante años dejó de intervenir en el debate público.

Durante el mandato del socialista François Hollande (2012-2017), presidió una comisión sobre la moralización de la política y formó parte del Consejo Constitucional en 2014.

Lionel Jospin était un adversaire politique dont nous avons combattu la politique lorsqu’il était Premier ministre. Il n’en reste pas moins qu’il était également un homme de gauche intègre, le seul à avoir eu le courage au lendemain de la présidentielle de 2002 de dénoncer le… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 23, 2026

El primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, dijo ver en Jospin “un modelo de rectitud”, alguien “inspirador” que “condujo a la izquierda plural al poder”.

Jospin “permitió a una generación gobernar, y a otra generación -la mía- formarse”, agregó Faure en la emisora France Inter, lamentando el “inmenso vacío” que deja el fallecimiento del exprimer ministro.