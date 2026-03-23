Muere el exprimer ministro socialista francés Lionel Jospin a los 88 años
Jospin fue jefe del gobierno desde 1997 hasta 2002 y primer secretario del Partido Socialista de 1981 a 1988 y de 1995 a 1997. También se presentó, sin éxito, a las elecciones presidenciales de 1995 y de 2002. Figura reconocida y aglutinadora de la izquierda, creó el principio de "izquierda plural", reuniendo en sus gobiernos a ministros socialistas, ecologistas y comunistas.
En medio de una coyuntura económica favorable, Lionel Jospin puso en marcha la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, la cobertura médica universal y un contrato de unión civil para la formación de parejas de hecho.
Sin embargo, en los últimos comicios presidenciales a los que se presentó, en 2002, no llegó a la segunda vuelta, que se disputaron el conservador Jacques Chirac y el ultraderechista Jean-Marie Le Pen.
Entre una dispersión de la izquierda, una campaña fallida y el auge de la extrema derecha, Lionel Jospin se retiró entonces de la vida política y durante años dejó de intervenir en el debate público.
Durante el mandato del socialista François Hollande (2012-2017), presidió una comisión sobre la moralización de la política y formó parte del Consejo Constitucional en 2014.
El primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, dijo ver en Jospin “un modelo de rectitud”, alguien “inspirador” que “condujo a la izquierda plural al poder”.
Jospin “permitió a una generación gobernar, y a otra generación -la mía- formarse”, agregó Faure en la emisora France Inter, lamentando el “inmenso vacío” que deja el fallecimiento del exprimer ministro.
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