    Muere el líder de la milicia palestina que Israel apoyaba en Gaza para contrarrestar a Hamas

    Yasser Abu Shabab, comandante de las Fuerzas Populares, habría muerto a causa de las heridas sufridas en un enfrentamiento con familias locales en el sur de la Franja.

    Por 
    Lya Rosen

    Este jueves, fuentes de defensa israelíes dieron a conocer la muerte de Yasser Abu Shabab, el líder de una milicia anti-Hamas, en lo que describieron como un “enfrentamiento interno” en el sur de la Franja de Gaza. En lo que se supone un duro golpe a los esfuerzos de Israel por crear sus propios representantes palestinos para enfrentarse al Movimiento de Resistencia Islámica.

    Abu Shabab, un líder tribal beduino radicado en la zona controlada por las fuerzas israelíes en el territorio devastado, habría muerto a causa de las heridas sufridas en un enfrentamiento violento con familias locales poderosas y bien armadas, según medios locales y fuentes en el enclave palestino.

    El colaborador de Israel, que tenía unos 30 años, era comandante de las Fuerzas Populares, la milicia más numerosa y mejor armada de varias que surgieron en Gaza durante las últimas etapas del conflicto de dos años.

    Todas estas se habrían beneficiado del apoyo israelí como parte de una estrategia de armar a sus aliados para debilitar a Hamas y controlar a la población.

    En junio, como informó The Guardian, Benjamin Netanyahu reconoció que Israel había armado a clanes y facciones anti-Hamas en Gaza, pero hasta el momento su gobierno no ha emitido ningún comentario oficial sobre la muerte de Abu Shabab.

    Las Fuerzas Populares dijeron en un comunicado que su líder murió de una herida de bala cuando intervino en una pelea familiar y desestimaron como “engañosos” los informes de que Hamas estaba detrás de su asesinato.

    Se desconoce el momento exacto de su muerte, pero parece haber sido en las últimas 48 horas.

    La agencia de prensa Al Quds, vinculada a la organización paramilitar palestina, celebró el fallecimiento del líder rival en sus canales oficiales con dibujos y caricaturas donde hacían hincapié en el “futuro que le aguarda a aquellos que colaboran con el ejército de ocupación israelí”.

    Por su parte, la unidad policial Radea, que depende del Ministerio del Interior de Hamas, había calificado hace solo un mes y medio al desaparecido líder de las Fuerzas Populares como “prófugo de la justicia”.

