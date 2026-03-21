Muere Robert Mueller, exjefe del FBI que indagó supuesta injerencia rusa en elecciones de 2016 en de EE.UU.

Robert Mueller, el exjefe del FBI que investigó la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, falleció, a los 81 años.

De acuerdo a lo reportado por AP News, fue el viernes por la noche que se confirmó su deceso, a través de un comunicado compartido por su familia.

“Con profunda tristeza, compartimos la noticia de que Bob falleció (...) Su familia pide que se respete su privacidad”, indicaron.

Mueller lideró el FBI apenas una semana antes de los atentados del 11 de septiembre, tras ser nominado por el presidente republicano George W. Bush.

Se trata del segundo director con más años en el cargo de la historia del FBI, solo detrás de J. Edgar Hoover, ya que Mueller ocupó el cargo hasta el 2013, tras aceptar la petición de Barack Obama de permanecer en la testera de la institución tras finalizar su mandato de 10 años.

Años después, se desempeñó como fiscal especial en la investigación del Departamento de Justicia, para indagar si la campaña de Trump en la carrea presidencial de 2016 se coordinó ilegalmente con Rusia para influir en el resultado.

Su equipo pasó casi dos años realizando la investigación. En total hermetismo, no tuvo ni apariciones públicas ni ruedas de prensa en ese contexto, permaneciendo en silencio pese a los embates de Trump y sus adherentes.

Mueller presentó cargos penales en contra de seis asociados del presidente Trump, incluido su jefe de campaña y su primer asesor de seguridad nacional.

El informe, de 488 páginas, publicado en abril de 2019, identificó contactos sustanciales entre la campaña de Trump y Rusia, pero no una conspiración criminal.

“Si tuviéramos confianza, tras una investigación exhaustiva de los hechos, de que el presidente claramente no cometió obstrucción a la justicia, así lo diríamos. Basándonos en los hechos y los estándares legales aplicables, no podemos llegar a esa sentencia”, indicó en el informe.

Las conclusiones no lograron implicar un golpe a la administración de Trump, ni provocó un impulso por parte de los demócratas para destituir al presidente. De igual forma, Trump terminó juzgado y absuelto, por acusaciones relacionadas con Ucrania. En tanto, el fiscal general William Barr y su equipo determinaron que Trump no había obstruido a la justicia, lo que motivó una disputa en privado con Mueller.

La reacción de Donald Trump: “Me alegro de que esté muerto”

A través de Truth Social, el mandatario estadounidense, Donald Trump, dedicó un posteo para referirse al deceso de Mueller.

“Robert Mueller acaba de morir. Bien, me alegro de que esté muerto. ¡Ya no puede hacer daño a inocentes!“, indicó.