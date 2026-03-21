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    Disidencia de las FARC habría ordenado atentado contra precandidato colombiano Miguel Uribe Turbay

    Uno de los condenados por el asesinato señaló en su declaración que la Segunda Marquetalia le ofreció mil millones de pesos colombianos por el crimen, según reportó el medio colombiano Semana.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Disidencia de las FARC habría ordenado atentado contra precandidato colombiano Miguel Uribe Turbay [e]ok

    Uno de los culpados por el asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay en junio del año pasado confesó que el atentado fue ordenado por la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

    Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, fue recientemente condenado a 22 años y cuatro meses de cárcel por este crimen y en su declaración, revelada por el medio colombiano Semana, dijo que habían ofrecido mil millones de pesos colombianos por el asesinato.

    Quien estaba como segundo al mando en la Segunda Marquetalia, Zarco Aldinever, falleció semanas después del atentado en territorio venezolano, según la policía, por enfrentamientos con milicias del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

    Aldinever era el principal sospechoso de la policía de planificar el magnicidio del precandidato del partido Centro Democrático en un mitin en Bogotá y tras esta declaración entregada en febrero de este año lograron confirmar esta hipótesis.

    El asesinato fue ejecutado por un sicario menor de edad, pero en la confesión de Pérez relata y da nombres de todos los que se coordinaron para llevar a cabo el atentado.

    Miguel Uribe Turbay era el hijo del expresidente colombiano Miguel Uribe Lodoño y de Diana Turbay, periodista que fue secuestrada por el cártel de Pablo Escobar en 1991 y que falleció durante una operación de rescate.

    Turbay, quien también era hija del expresidente Julio César Turbay fue usada por el grupo narcotraficante para presionar al gobierno y evitar la extradición a Estados Unidos.

    Más sobre:Miguel Uribe TurbayFARCColombia

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