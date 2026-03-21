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    Más de 20 países condenan bloqueo del estrecho de Ormuz y se declaran listos para intervenir

    Un grupo de 22 naciones acusó a Irán de cerrar de facto la ruta clave del petróleo mundial, mientras EE.UU. asegura haber debilitado su capacidad militar en la zona.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Más de 20 países condenan bloqueo del estrecho de Ormuz y se declaran listos para intervenir

    Un total de 22 países —en su mayoría europeos, junto a naciones del Golfo como Emiratos Árabes Unidos y Baréin— condenaron este sábado el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán y afirmaron estar dispuestos a actuar para garantizar la seguridad del tránsito marítimo en la zona.

    En una declaración conjunta, los países denunciaron “con la mayor firmeza” los ataques contra buques mercantes desarmados, así como contra infraestructuras civiles, incluyendo instalaciones petroleras y gasíferas. Además, acusaron a Teherán de haber ejecutado un “cierre de facto” de este paso estratégico, clave para el comercio energético global. “Estamos listos para contribuir a los esfuerzos adecuados para garantizar el paso seguro”, señalaron.

    El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más sensibles del planeta en términos geopolíticos. Se trata de un corredor marítimo estrecho que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, y por donde transita una parte significativa del petróleo y gas natural que abastece al mundo, especialmente desde países como Arabia Saudita, Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Su eventual bloqueo genera efectos inmediatos en los mercados internacionales, elevando los precios del combustible y aumentando la tensión global.

    Más de 20 países condenan bloqueo del estrecho de Ormuz y se declaran listos para intervenir Europa Press / Europa Press

    En paralelo, el Comando Central de Estados Unidos aseguró que la capacidad de Irán para amenazar esta ruta ha sido “reducida” tras una serie de bombardeos recientes. El jefe del organismo, el almirante Brad Cooper, detalló que fuerzas estadounidenses destruyeron una instalación subterránea donde se almacenaban misiles de crucero, además de sistemas de radar y centros de inteligencia utilizados para monitorear el tráfico marítimo.

    “No solo destruimos la instalación, sino también su infraestructura de apoyo”, afirmó Cooper, quien agregó que la ofensiva incluyó el uso de bombas antibúnker de más de dos toneladas contra objetivos fortificados en la costa iraní. Según indicó, estas acciones han disminuido la capacidad de Teherán para interferir en la libertad de navegación en la zona.

    El conflicto ya comienza a tener efectos económicos visibles. El precio del petróleo ha experimentado un fuerte incremento en las últimas semanas, con el barril de Brent superando los 105 dólares y acumulando un alza superior al 50% en el último mes, impulsado por la incertidumbre en torno al estrecho.

    En este contexto, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente a sus aliados de la OTAN, a quienes calificó de “cobardes” por no involucrarse activamente en la seguridad del paso marítimo. Al mismo tiempo, aseguró que Washington está cerca de cumplir sus objetivos militares en la zona y que evalúa reducir su presencia en Medio Oriente.

    Más de 20 países condenan bloqueo del estrecho de Ormuz y se declaran listos para intervenir
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