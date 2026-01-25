Muerte de enfermero a manos de agentes federales en Minneapolis aumenta posibilidad de otro cierre del gobierno de EE.UU.

Tras la muerte de una persona a manos de agentes federales en Minneapolis, los demócratas del Senado señalaron que estarían dispuestos a cerrar gran parte del gobierno en lugar de votar por un paquete que incluye fondos para la aplicación de las leyes de inmigración.

Alex Pretti, de 37 años, ciudadano estadounidense, murió a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) el sábado por la mañana en una calle de Minneapolis. El enfermero, que contaba con permiso para portar armas de fuego, se interpuso entre una mujer y un agente que la rociaba con gas pimienta. Posteriormente fue rociado con gas pimienta y un grupo de agentes lo inmovilizó, lo sujetó y lo desarmó. Los agentes entonces le dispararon en la espalda y en el cuerpo inmóvil.

Los funcionarios de Trump inmediatamente etiquetaron a Pretti como terrorista doméstico, afirmando sin ofrecer pruebas que había intentado “masacrar” a agentes federales. Han subrayado que estaba armado con una pistola, pero un video del encuentro, verificado por The New York Times, mostró que Pretti nunca sacó su arma.

El director del FBI, Kash Patel, calificó a Pretti de violento durante una aparición en Fox News. Gregory Bovino, comandante de las operaciones de la Patrulla Fronteriza del presidente Trump, declaró en CNN que los agentes que abrieron fuego fueron las “verdaderas víctimas”.

La muerte de Pretti se produjo apenas tres semanas después de que Renee Good, residente de Minnesota, muriera a tiros a manos de un agente federal. Miles de agentes del ICE han sido desplegados en la ciudad, de mayoría demócrata, para intensificar las operaciones masivas contra la inmigración ordenadas por la administración del presidente Donald Trump.

El líder de la minoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, afirmó que los demócratas no votarían a favor de impulsar un paquete más amplio necesario para financiar las agencias federales si se incluye la medida actual que financia al Departamento de Seguridad Nacional. Los demócratas exigen restricciones a las actividades de control migratorio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y una mayor supervisión.

“Lo que está sucediendo en Minnesota es atroz e inaceptable en cualquier ciudad estadounidense”, dijo Schumer. Añadió que el proyecto de ley del DHS es “lamentablemente inadecuado” para frenar los abusos de los funcionarios de inmigración. Los republicanos controlan el Senado por 53-47, pero se necesitan 60 votos para avanzar la mayoría de las leyes.

La declaración de Schumer se produjo después de que muchos demócratas del Senado, incluidos algunos que rompieron con la mayoría de su partido en noviembre y votaron para reabrir el gobierno, emitieron declaraciones enojadas el sábado diciendo que no apoyarían un proyecto de ley que financie al DHS, la agencia que incluye la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

“Ya basta”, dijo la senadora demócrata Jacky Rosen, quien el año pasado fue una de los ocho demócratas que se unieron a los republicanos del Senado para votar a favor de poner fin al cierre. “Tengo la responsabilidad de exigir cuentas a la administración Trump cuando veo abusos de poder”, dijo en una publicación en redes sociales.

La declaración de Schumer planteó la posibilidad de un cierre parcial del gobierno cuando expiren los fondos del gobierno federal a las 00.01 del 31 de enero, ya que los fondos de Seguridad Nacional están incluidos en un paquete más amplio que abarca aproximadamente 1,3 billones de dólares en gastos anuales. Se esperaba que los demócratas del Senado celebraran hoy una reunión de todos los caucus.

En una señal de que la frustración con el enfoque de la administración Trump se extiende a todos los partidos, el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Andrew Garbarino (republicano por Nueva York), dijo que había pedido a altos funcionarios del DHS, incluido el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Rodney Scott, que testifiquen ante el panel.

Los senadores republicanos han respaldado en gran medida la ofensiva migratoria de la administración Trump, pero se observan indicios de creciente preocupación. El senador Bill Cassidy afirmó que los “acontecimientos en Minneapolis son increíblemente inquietantes” y exigió una investigación conjunta federal-estatal. “La credibilidad del ICE y el DHS está en juego”, declaró.