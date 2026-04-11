NASA revela nuevas imágenes del amerizaje de Artemis II en el océano Pacífico
Las fotografías muestran en detalle el descenso de la cápsula Orión y el operativo de rescate tras el histórico viaje alrededor de la Luna.
La NASA difundió nuevas imágenes del amerizaje de la misión Artemis II, mostrando en detalle el regreso de la cápsula Orión a la Tierra tras su histórico viaje alrededor de la Luna.
Los registros capturan distintos momentos del descenso, incluyendo el despliegue de los paracaídas en la fase final, la aproximación al océano Pacífico y el impacto controlado sobre el agua, en una maniobra clave para el éxito de la misión.
Asimismo, las fotografías permiten observar el operativo de recuperación desplegado por equipos de la Marina de Estados Unidos, quienes acudieron rápidamente al lugar para asegurar la cápsula y asistir a la tripulación tras el amerizaje.
Las imágenes también muestran a los astronautas en los minutos posteriores al regreso, en medio de las labores de extracción desde la nave, evidenciando el cierre de una misión que marca el retorno de vuelos tripulados alrededor de la Luna después de más de 50 años.
Desde la agencia destacaron que este material ofrece una nueva perspectiva del proceso de reingreso y recuperación, una de las etapas más complejas de cualquier misión espacial, y que resulta fundamental para futuras operaciones del programa Artemis.
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