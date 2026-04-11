Netanyahu afirma que Irán “ya no tiene instalaciones activas de enriquecimiento nuclear” tras ofensiva israelí

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que su país ha conseguido “logros históricos” en su ofensiva contra Irán y sus aliados en Medio Oriente, en un video difundido este sábado a través de la red social X.

En el registro, el mandatario sostuvo que la campaña militar en curso “aún no ha terminado”, pero aseguró que ya es posible constatar avances significativos, particularmente en el debilitamiento del programa nuclear iraní y de sus capacidades militares.

“Irán intentó rodearnos con un anillo de asfixia (…) querían asfixiarnos, y nosotros los estamos asfixiando a ellos”, afirmó, apuntando también contra grupos aliados como Hamás en Gaza y Hezbolá en Líbano.

Netanyahu afirma que Irán “ya no tiene instalaciones activas de enriquecimiento nuclear” tras ofensiva israelí Shadati

Netanyahu aseguró que Israel actuó tras recibir información de inteligencia que indicaba que Teherán estaba cerca de desarrollar armas nucleares. Según dijo, las operaciones incluyeron ataques a instalaciones estratégicas y la eliminación de científicos vinculados al programa nuclear.

El jefe de gobierno también sostuvo que las acciones israelíes han logrado “destruir gran parte de la capacidad de misiles” de Irán y debilitar a su régimen, que —según afirmó— enfrenta hoy mayores dificultades internas.

En el mismo mensaje, destacó el rol de Estados Unidos como aliado clave, señalando que ambos países han actuado de forma coordinada en la ofensiva.

Netanyahu afirma que Irán “ya no tiene instalaciones activas de enriquecimiento nuclear” tras ofensiva israelí

Además, el mandatario abordó la situación en otros frentes, indicando que Israel ha avanzado en el control de zonas en Gaza y en operaciones en Siria y Líbano, donde —según afirmó— se ha reducido considerablemente la amenaza de grupos armados.

Netanyahu también aseguró que, a raíz de estas acciones, algunos países de la región han mostrado disposición a establecer nuevos acercamientos con Israel.

Pese a los avances, advirtió que la ofensiva no ha concluido y que aún existen objetivos pendientes, especialmente en relación con el programa nuclear iraní.

“Israel es hoy más fuerte que nunca”, concluyó.