Mundo

Netanyahu afirma que negociadores israelíes definirán detalles de liberación de cautivos

El primer ministro isreaelí destacó que la propuesta de paz estadounidense contempla la desmilitarización de Hamas.

Joaquín Díaz 
Joaquín Díaz

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó que los negociadores de su país avanzarán en la definición de los detalles para la liberación de los cautivos bajo el plan de Estados Unidos para Gaza.

En declaraciones desde Jerusalén, Netanyahu destacó que la propuesta estadounidense contempla la desmilitarización de Hamas.

Eso se logrará ya sea mediante la propuesta de Trump, o a través de acción militar israelí”, afirmó.

En ese sentido, el mandatario insistió que “pero en todos los casos, esto se logrará”, reforzando la postura de su gobierno respecto a la seguridad y control sobre el territorio palestino.

Cabe señalar que el acuerdo de paz de 20 puntos impulsado por Trump ordena un alto al fuego inmediato, la liberación de los rehenes vivos y muertos en 72 horas, así como la excarcelación de cientos de palestinos detenidos por Israel, el desarme de Hamas, una administración de transición presidida por el propio Trump y con posterioridad a ello una Autoridad Palestina tomaría el control.

Netanyahu aceptó la propuesta a inicios de esta semana -negando que eso garantice un futuro Estado de Palestina- y Hamas hizo lo propio el pasado viernes, aunque no despejó lo relativo al desarme.

